“Decisão logística de produção”: show do Guns n’ Roses no Rio é cancelado

Publicada em 20/01/2026 às 11h16
O show do Guns N’ Roses marcado para o dia 10 de abril de 2026, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, foi cancelado. A informação foi confirmada pela Bilheteria Digital, responsável pela venda dos ingressos, que atribuiu a decisão a questões logísticas ligadas à produção do evento.
Em comunicado oficial, a empresa informou que o cancelamento ocorreu por “decisão logística de produção” e que o processo de estorno será feito automaticamente. “O show do Guns N’ Roses no Rio de Janeiro, marcado para o dia 10 de abril de 2026, foi cancelado por uma decisão de logística de produção. O reembolso do ingresso já foi solicitado automaticamente”, diz a nota divulgada aos consumidores.
Até o momento, a Mercury Concerts, responsável pela turnê brasileira do grupo liderado por Axl Rose e Slash, não se pronunciou publicamente sobre o cancelamento da apresentação na capital fluminense.
Apesar da baixa no calendário, as demais datas da turnê Because What You Want and What You Get Are Two Completely Different Things no Brasil seguem mantidas, conforme divulgado anteriormente pela organização. Ao todo, oito shows continuam confirmados em diferentes capitais e cidades do país.
Agenda confirmada do Guns N’ Roses no Brasil – 2026
1/4 – Porto Alegre – Estádio Beira-Rio
4/4 – São Paulo – Monsters of Rock – Allianz Parque
7/4 – São José do Rio Preto – Centro Regional de Eventos
12/4 – Vitória – Estádio Estadual Kleber José de Andrade
15/4 – Salvador – Arena Fonte Nova
18/4 – Fortaleza – Arena Castelão
21/4 – São Luís – Castelão
25/4 – Belém – Mangueirão
Comentários
Seja o primeiro a comentar!