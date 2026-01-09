Criminosos jogam Coquetel Molotov em prédio de empresa em Porto Velho

Por pvhnoticias.com
Publicada em 09/01/2026 às 09h15
Publicada em 09/01/2026 às 09h15
Um ataque criminoso mobilizou a PM e o Corpo de Bombeiros no início da madrugada desta sexta-feira (09), no prédio da Brasil Digital.
O fato ocorreu na Avenida Dom Pedro II próximo à Avenida Jorge Teixeira, centro de Porto Velho.
De acordo com testemunhas, criminosos passaram pelo local e arremessaram uma garrafa com líquido inflável conhecido como coquetel molotov na fachada do estabelecimento comercial, depois fugiram.
Moradores vizinhos agiram rápido e conseguiram controlar as chamas até a chegada do Corpo de Bombeiros. A PM busca por imagens que identifiquem os suspeitos.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!