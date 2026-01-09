Copa SP: Sport, Fluminense e Ponte Preta avançam; Tabelinha Rondoniense

Publicada em 09/01/2026 às 09h30
Copa SP: Sport, Fluminense e Ponte Preta avançam, Palmeiras goleia e encaminha vaga. Hoje, Corinthians e Vasco jogam a vida. Amanhã começa o Paulistão Casas Bahia 2026. No Tabelinha: Copinha, abertura do Rondoniense e Corrida Penal.
Alguns times já garantiram vagas para a próxima fase. Nesta sexta-feira (9), o Corinthians e o Vasco precisam da vitória para sonhar com a vaga. No sábado (10), Santos e Palmeiras abrem a primeira rodada pelo Paulistão 2026.
Copa SP - A terceira rodada da Copinha 2026 começou na quinta-feira (8) com definições importantes. O Sport venceu o Mirassol por 3 a 0 e garantiu vaga no mata-mata. O Fluminense também avançou ao bater o Brasiliense por 1 a 0. Já a Ponte Preta encerrou a primeira fase com 100% de aproveitamento. Quem ficou perto da classificação foi o Palmeiras, que goleou o Batalhão por 9 a 0 e praticamente assegurou a vaga pelo saldo de gols.
Nesta sexta-feira (9), com 26 jogos decisivos a Copinha promete. Corinthians e Vasco entram em campo pressionados após tropeços. O Timão precisa ao menos empatar com o XV de Jaú para avançar, enquanto o Vasco é obrigado a vencer o I9 para seguir vivo. Bahia, Guarani, Chapecoense, Goiás e Athletico-PR também jogam sob risco. O Cruzeiro busca fechar a rodada com 100% de aproveitamento.
Vai começar! - O Paulistão 2026 chega com um formato inédito, inspirado na Champions League. A mudança ocorre por conta do novo calendário da CBF, que fará o Brasileirão começar em 28 de janeiro, exigindo ajustes nos estaduais.
Na primeira fase, o torneio será disputado em pontos corridos. As equipes enfrentam adversários do mesmo pote e fazem mais cinco jogos contra times de outros grupos. Como cabeças de chave, Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos têm clássicos garantidos, assim como o derbi entre Guarani e Ponte Preta.
Ao fim da fase inicial, os oito melhores avançam ao mata-mata e os dois últimos são rebaixados. Quartas e semifinais serão em jogo único, com final em ida e volta. O campeonato começará em 10 de janeiro e terminará em 8 de março.
Tabelinha Rondoniense
União Cacoalense sonha com vaga na Copinha. No próximo fim de semana começará o Rondoniense Sicredi de Futebol. Corrida da Policia Penal arrecada alimentos.
COPINHA - O União Cacoalense foi derrotado pelo Santos por 2 a 1 na segunda rodada da Copinha, mas segue com chances de classificação. Com um ponto somado, o time rondoniense ocupa a terceira posição do Grupo 16. O Santos já está classificado, enquanto a São-Carlense tem dois pontos e o Real Brasília também soma um.
A vaga será decidida no sábado (10). O União encara o Real Brasília às 7h45 e precisa vencer. Além disso, terá de torcer para que a São-Carlense não derrote o Santos. Mesmo com a derrota, o clube segue vivo e transforma a última rodada em decisão.
Rondoniense - O Campeonato Rondoniense Sicredi – Série A 2026 está prestes a começar e promete movimentar o futebol do Estado. A abertura oficial acontecerá no dia 17 de janeiro, dando início a uma disputa marcada por rivalidade, emoção e estádios cheios em diferentes regiões de Rondônia.
Sete clubes brigam pelo título: Gazin Porto Velho, Ji-Paraná, Cacoalense, Rondoniense, Guaporé, Barcelona-RO e Genus. Além da taça pelo título, a competição vale vagas na Copa do Brasil, Copa Verde e Série D. A FFER já divulgou a tabela inicial, reforçando a presença do futebol profissional em vários municípios.
Polícia Penal - As inscrições da 1ª Corrida da Polícia Penal de Rondônia foram transformadas em solidariedade em Porto Velho. A ação arrecadou alimentos não perecíveis e resultou na distribuição de 80 cestas básicas para instituições que atendem pessoas em situação de vulnerabilidade. Somente na segunda etapa, 34 cestas foram entregues à Casa Família Rosetta e ao Refúgio Canaã. A iniciativa, coordenada pela Sejus, reforça o papel social do esporte, unindo inclusão, cidadania e apoio a quem mais precisa.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!