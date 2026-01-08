“Civil e criminalmente”: Andressa Urach anuncia medidas judiciais após ataques

Publicada em 08/01/2026 às 15h03
Diante da repercussão negativa e do volume de críticas recebidas nas redes sociais, Andressa Urach informou que decidiu buscar apoio jurídico. A manifestação ocorreu por meio de um vídeo publicado em seu perfil no Instagram, no qual são detalhadas as providências adotadas após os ataques direcionados a ela e ao filho, Arthur Urach.
Na gravação, o advogado Rodolfo Warmeling explicou que foi acionado para prestar orientação jurídica no caso. “Fui contatado pela Andressa Urach que, gentilmente, me solicitou um auxílio jurídico nesses recentes episódios que tangem a Andressa e seu filho, Arthur Urach”, afirmou o profissional.
Ao abordar os aspectos legais, Warmeling destacou que o conteúdo mencionado foi divulgado em uma plataforma destinada exclusivamente a maiores de 18 anos. “É importante destacar que esse conteúdo foi compartilhado em uma plataforma de conteúdo adulto, cujo acesso é restrito para pessoas maiores de idade mediante cadastro prévio”, ressaltou.
Segundo o advogado, a intenção é adotar medidas judiciais contra usuários responsáveis por ataques e ofensas nas redes sociais. A estratégia inclui a identificação dos autores das publicações para eventual responsabilização. “A internet não é um ambiente no qual a lei não consegue alcançar. Em virtude desses ataques, estamos identificando e ingressando judicialmente para que os responsáveis respondam civil e criminalmente”, declarou.
No mesmo pronunciamento, Warmeling afirmou que não houve irregularidade na produção do material divulgado. “O conteúdo foi criado por dois adultos, em pleno consentimento, que decidiram comercializá-lo. É importante destacar, por fim, que Arthur Urach em nenhum momento gravou vídeo ou conteúdo adulto enquanto menor de idade”, concluiu.
A polêmica começou após Andressa Urach anunciar nas redes sociais uma colaboração com o filho Arthur. A divulgação incluiu um áudio com uma conversa íntima entre os dois. “Gravei com meu filho Arthur! Esse é o vídeo que mais me pediram. Eu só gravei quando tive certeza de que estava pronta”, declarou a produtora de conteúdo ao comunicar o lançamento.
