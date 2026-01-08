“Cheiro de Culpado”: postagem de mãe de Virginia Fonseca levanta suspeitas

Publicada em 08/01/2026 às 10h48
Uma publicação feita por Margareth Serrão nas redes sociais provocou ampla repercussão ao ser interpretada como uma indireta ao ex-namorado, Danilo Nascimento. A postagem ocorreu após o músico ser acusado de traição durante o relacionamento com a mãe da influenciadora Virginia Fonseca.
No conteúdo compartilhado, Margareth publicou uma imagem acompanhada da música Cheiro de Culpado, cuja letra aborda infidelidade em relacionamentos amorosos. Na legenda, ela escreveu: “Um sorriso, um detalhe, um momento só meu!”. A combinação da frase com a canção foi suficiente para gerar interpretações e comentários entre seguidores.
Diante da repercussão, Danilo Nascimento veio a público nesta semana para negar que tenha traído Margareth Serrão. O sanfoneiro confirmou que está conhecendo outra mulher, mas afirmou que isso aconteceu somente após o término do namoro.
“Estão publicando aí que eu estava traindo a Margareth, mas encontrei com essa moça depois que eu cheguei da Bahia. Eu cheguei da Bahia, a gente começou a conversar e eu fui à casa dela. Mas durante o meu namoro com a Margarete, não”, declarou nesta segunda-feira (5).
Na sequência, Danilo reforçou sua versão e afirmou que, após o fim da relação, ambos estão livres para seguir a vida pessoal. “Agora, depois que a gente terminou, que a gente não tem mais nada, eu sou solteiro e é normal conversar com outras pessoas. Ela conversar com outros rapazes também é normal. Agora, durante o período que a gente ficou junto, não. Aí isso não existiu, não”, completou.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!