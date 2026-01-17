Casal é preso após tentativa de assalto frustrada por moto aplicativo

Publicada em 17/01/2026 às 10h44
Um casal foi preso no fim da noite de sexta-feira (16) após uma sequência de roubos e uma tentativa frustrada de assalto na zona Sul de Porto Velho. A prisão ocorreu na Rua Harpa, no bairro Castanheira, depois que um moto aplicativo de 32 anos reagiu à ação criminosa e conseguiu deter os suspeitos até a chegada da Polícia Militar.
Antes da abordagem ao motociclista, os dois acusados, de 27 e 29 anos, já haviam cometido um roubo contra duas adolescentes na Rua Magno Arsolino, no bairro Cidade do Lobo. Armados com uma faca e utilizando uma motocicleta, eles subtraíram aparelhos celulares das vítimas e deixaram o local em seguida.
Minutos depois, ao perceberem a presença do moto aplicativo que finalizava uma corrida nas proximidades, o casal tentou realizar um novo assalto. A reação inesperada da vítima provocou a fuga dos suspeitos, que passaram a ser perseguidos logo após a tentativa.
A perseguição terminou no bairro Castanheira, onde os acusados foram contidos. A Polícia Militar foi acionada e realizou a condução do casal ao Departamento de Flagrantes, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis.
