Publicada em 05/01/2026 às 08h50
Um grave acidente foi registrado na madrugada desta segunda-feira (5 de janeiro de 2026) na BR-364, em Rondônia, resultando na morte de uma criança e uma adolescente. O caso ocorreu nas proximidades da saída de em direção a , próximo à unidade da (PRF).
De acordo com o Centro de Comando e Controle Regional da PRF, uma carreta do tipo bi-trem, carregada com madeira, capotou no km 435,4 da rodovia por volta das 3h30. No veículo estavam cinco pessoas da mesma família.
Com o impacto, duas vítimas — uma adolescente e uma criança — ficaram presas às ferragens e não resistiram aos ferimentos. Dois adultos foram resgatados e encaminhados ao hospital para atendimento médico. As identidades das vítimas não foram divulgadas.
Em razão do acidente, houve interdição parcial da BR-364 no sentido crescente, saída de Jaru sentido Ariquemes (RO). com o tráfego operando no sistema PARE/SIGA, causando lentidão no trecho. Equipes do Corpo de Bombeiros atuaram no resgate, enquanto times da concessionária Nova 364 e da PRF permaneceram no local para controle do trânsito e demais providências.
As circunstâncias do capotamento ainda serão apuradas pelas autoridades.
