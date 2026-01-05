Bruna Marquezine e Sasha surgem de biquíni em Alagoas e web reage: “musa”

Publicada em 05/01/2026 às 10h50
A atriz Bruna Marquezine, de 30 anos, movimentou as redes sociais neste domingo (5) ao compartilhar registros das férias em São Miguel dos Milagres. Nas imagens, ela aparece aproveitando dias de descanso ao lado da amiga Sasha Meneghel, do marido dela, João Lucas, e do cantor canadense Shawn Mendes, apontado como seu affair.
Na legenda, Bruna resumiu o momento com a frase: “Recarregada de bons momentos”, acompanhada de um emoji de coração verde. O álbum mostra a atriz usando diferentes biquínis, posando com Sasha enquanto seguram água de coco e se divertindo com uma partida de frescobol à beira-mar.
A publicação rapidamente gerou repercussão. Seguidores e famosos deixaram mensagens elogiosas nos comentários. Rafa Uccman brincou: “Hmm que sede”. Já Gleici Damasceno escreveu: “Você é tão linda”. Outros perfis definiram a atriz como “musa de todas as estações”.
Sasha também comentou o post com uma declaração direta: “Te amo”, acompanhada de corações vermelhos. Dias antes, Bruna já havia publicado fotos do Réveillon, indicando que segue aproveitando a temporada de descanso no litoral alagoano.
