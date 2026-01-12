Brasil faz história no Globo de Ouro com Wagner Moura e “O Agente Secreto”

Publicada em 12/01/2026 às 09h07
O cinema brasileiro voltou ao centro do palco internacional neste domingo (11), em Los Angeles, com uma noite histórica no Globo de Ouro. Wagner Moura venceu a categoria de Melhor Ator em Filme de Drama por sua atuação em O Agente Secreto, tornando-se o primeiro brasileiro a conquistar o prêmio nesta disputa. O longa também foi consagrado como Melhor Filme em Língua Não-Inglesa, ampliando o feito nacional na premiação.
A vitória veio após uma concorrência com nomes de peso como Joel Edgerton, Oscar Isaac, Dwayne Johnson, Michael B. Jordan e Jeremy Allen White. Ao subir ao palco, Moura recebeu cumprimentos de artistas internacionais, como Adam Sandler e Julia Roberts, em um momento que rapidamente ganhou repercussão nas redes.
No discurso, o ator destacou o trabalho coletivo e fez questão de exaltar o diretor Kleber Mendonça Filho. Em inglês, Moura descreveu o filme como uma reflexão sobre memória e traumas que atravessam gerações, ressaltando que valores também podem ser transmitidos ao longo do tempo. Já em português, encerrou com uma saudação direta ao público brasileiro, celebrando a cultura nacional.
Coube a Kleber Mendonça Filho receber o troféu de Melhor Filme em Língua Não-Inglesa. O cineasta agradeceu à equipe e ao elenco e dedicou o prêmio aos jovens diretores, destacando a importância do momento para o cinema tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. A conquista marca o retorno do país à categoria após 27 anos — a última vitória havia sido com Central do Brasil, em 1999.
Ambientado em 1977, durante a ditadura militar, O Agente Secreto acompanha Marcelo, um cientista que atua em uma universidade pública de Pernambuco e passa a ser perseguido após contrariar interesses ligados ao setor de energia. Forçado a se esconder diante de ameaças, o personagem vivido por Moura conduz uma trama marcada por tensão política e memória histórica. O filme foi escolhido para representar o Brasil na corrida pelo Oscar.
A noite também trouxe lembranças de outras participações recentes do país na premiação. Em 2025, Ainda Estou Aqui concorreu ao Globo de Ouro, mas o prêmio ficou com Emilia Pérez. Ainda assim, a brasileira Fernanda Torres venceu como Melhor Atriz de Drama por sua interpretação de Eunice Paiva, superando atrizes como Angelina Jolie, Nicole Kidman, Pamela Anderson, Tilda Swinton e Kate Winslet.
A repercussão do feito de Wagner Moura foi imediata entre artistas brasileiros. Mensagens de orgulho e emoção tomaram conta das redes sociais, com elogios ao ator, ao diretor e ao impacto do cinema nacional no exterior. A celebração coletiva reforçou o sentimento de que a produção brasileira segue atravessando fronteiras e conquistando reconhecimento global.
