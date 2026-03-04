Avante sai na frente com nomes de pré-candidatos, na lista deputados e ex-deputados, TSE aprova regras para utilização de IA na campanha eleitoral

Por Waldir Costa / Rondônia Dinâmica

Publicada em 04/03/2026 às 14h00

Avante– Faltam pouco mais de duzentos dias para as Eleições Gerais 2025, quando serão eleitos presidente da República, governadores e vices, dois dos três senadores de cada Estado e do Distrito Federal, governadores e seus vices, Câmara Federal e Assembleias Legislativas. Em Rondônia os partidos já se organizam, mas tem que se admitir que o Avante, presidido no Estado pelo ex-deputado estadual, Jair Montes sai na frente e já divulgou esta semana, um número significativo de pessoas, boa parte políticos com mandatos, e ex-políticos, que estarão em busca de vagas para a Assembleia Legislativa (Ale) e Câmara Federal, após uma reunião com lideranças, militantes e apoiadores. A meta é reeleger e eleger de 4 ou até cinco deputados estaduais e duas vagas a deputado federal.

Pré-candidatos – Dentre os filiados em condições de disputar cargos eletivos estão o deputado estadual e ex-presidente da Ale-RO, ex-deputados estaduais Hermínio Coelho, que também presidiu o Legislativo Estadual e a câmara de vereadores de Porto Velho, ex-deputado estadual Jesuíno Boabaid, vereadores Breno Mendes e Jeovane Ibiza, Marcos Combate, Zé Paroca, Gilber Mercês, além de outras lideranças como o ex ex-vereador e ex-presidente da câmara de Porto Velho, Edivilson Negreiros. Também está na lista de filiados ao Avante e pré-candidata, a ex-deputada estadual Cássia da Muleta, esposa do ex-deputado (federal e estadual) João da Muleta. Não há dúvida, que são nomes em condições de somar votos suficientes para concorrer à Assembleia Legislativa com sucesso e ocupar várias cadeiras. Correta a postura de o presidente do partido, Jair Montes em fortalecer a nominata de pré-candidatos. O resultado do trabalho antecipado certamente virá nas urnas. Quem viver verá...

Senado – No mínimo questionável a decisão da cúpula nacional do PT em apoiar os presidentes estaduais do MDB, senador Confúcio Moura e PDT, ex-senador Acir Gurgacz a disputarem o Senado nas eleições gerais de outubro. No caso de Confúcio, seria a reeleição e Acir, de retorno. Estarão em disputa duas das três vagas. Uma ocupada por Confúcio e a outra o pelo presidente regional do PL, Marcos Rogério, que está formatando uma candidatura a governador. Gurgacz e Moura são políticos de centro-esquerda e, com certeza, caso sejam confirmadas suas pré-candidaturas o segmento só eleger – ou no caso de Confúcio se reeleger – um deles. Confúcio, ou mesmo Acir candidato a governador, seria uma decisão mais adequada e com condições de sucesso nas urnas e o grupo eleger um senador e o governador.

Tecnologia – Foram aprovadas esta semana pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) as regras para utilização de Inteligência Artificial (IA) nas eleições de outubro, que valem para candidatos e partidos. Estão proibidas postagens nas redes sociais de conteúdos modificados no período de 72 horas antes das eleições e 24 horas, após a votação. Também estão proibidas sugestões de candidatos para votar, mesmo que solicitadas pelos usuários, postagens em redes sociais de montagens envolvendo candidatos de fotos e vídeos com nudez e pornografia. Os provedores poderão ser responsabilizados pela Justiça se não retirarem perfis falsos e postagens ilegais de seus usuários. Estão permitidos no período de pré-campanha manifestações espontâneas de conteúdo político em ambiente universitário, escolares e espaços de movimentos sociais, diferente de eleições anteriores. A panfletagem pelos candidatos em parques, ruas e parques estão permitidas desde que a população tenha mobilidade no espaço.

Reeleição – Os três deputados estaduais mais bem votados em 2022 estarão concorrendo à reeleição este ano. O mais votado, Laerte Gomes (PSD/Ji-Paraná), que somou 25.603 votos é apontado pela maioria dos especialistas em política como o provável campeão de voto nas eleições de outubro. A deputada Yeda Chaves (UB-PVH) foi a segunda mais bem votada com 24.667 votos e certamente não terá dificuldades em conseguir um novo mandato, e uma ótima votação, o mesmo ocorrendo com o terceiro deputado com maior volume de votos em 2022, Ismael Crispin, com domicílio eleitoral em São Miguel do Guaporé, que foi reeleito pelo PSB, passou pelo MDB e agora está no PP. Crispin se reelegeu com 23.417 votos. Um dos assuntos mais comentados nos bastidores da política é sobre quem serão o deputado estadual com maior número de votos nas eleições deste ano. Além dos três citados, o presidente da Assembleia Legislativa (Ale), Alex Redano (Republicanos-Ariquemes), que foi o sexto colocado (19.549 votos) em 2022 também tem muitas chances de ser o campeão de votos este ano.

Respigo

O governador Marcos Rocha (PSD) estava com viagem marcada para a Bolívia esta semana. Com a ausência de Rocha no comando do Estado, o vice, Sérgio Gonçalves (UB) é quem assume, pela primeira vez, o comando do Estado +++ Estiveram na manhã de hoje (4) no gabinete do deputado estadual Jean Mendonça (PL-Pimenta Bueno), corregedor parlamentar da Assembleia Legislativa (Ale) os vereadores de Alto Alegre dos Parecis, Fatal da Saúde (PL) e de Castanheiras João Serafim (PSD). Também mantiveram contato com o deputado Jean Mendonça a presidente da Associação AIBA (idosos do bairro Aeroclube, de Porto Velho), Sônia Maria Gama de Jesus e o tesoureiro Eduardo Almeida +++ A secretária-adjunta estadual da Saúde, Débora Raposo da Silva passou pelo gabinete do deputado. Na pauta a situação da saúde pública no Estado +++ O Palmeiras inicia hoje a decisão do Campeonato Paulista 2026 enfrentando o Novohorizontino, Arena Crefisa Barueri às 19h. O segundo jogo será em Novo Horizonte no domingo (8), às 20h30 +++ Quem vencer hoje, jogará por um empate no jogo de volta. Caso ocorram empates nos dois jogos teremos cobranças de pênaltis para definir o campeão.

