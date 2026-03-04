OAB Rondônia entrega de credenciais a 50 novos profissionais e destaca protagonismo feminino na solenidade

Por OAB/RO

Publicada em 04/03/2026 às 15h09

A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Rondônia (OAB RO) realizou mais uma solenidade de entrega de credenciais, marcando oficialmente o ingresso de 50 novos profissionais nos quadros da advocacia rondoniense. A cerimônia foi presidida pela vice-presidente da Seccional, Vanessa Esber, e foi marcada por celebração, compromisso institucional e fortalecimento da classe.

Em seu pronunciamento, a vice-presidente destacou que a credencial representa mais do que um documento profissional: simboliza responsabilidade social, ética e compromisso com a defesa intransigente da Constituição e dos direitos fundamentais. “Hoje vocês passam a integrar uma instituição que é voz ativa da cidadania e guardiã do Estado Democrático de Direito”, afirmou.

O paraninfo da turma, o procurador-geral de Justiça do Ministério Público do Estado de Rondônia, Alexandre Jesus de Queiroz Santiago, reforçou a importância da advocacia para o sistema de Justiça, ressaltando o papel indispensável da classe na promoção da justiça e na garantia do devido processo legal. Ele incentivou os novos advogados e advogadas a exercerem a profissão com coragem, preparo técnico e sensibilidade social.

Durante a solenidade, os 50 credenciados e credenciadas prestaram compromisso, assumindo publicamente o dever de exercer a advocacia com dignidade, independência, honestidade e respeito às normas éticas que regem a profissão.

A noite foi marcada por emoção, orgulho e renovação de propósitos, simbolizando o início de uma nova etapa na trajetória dos profissionais que agora passam a contribuir ativamente para a advocacia e para a sociedade rondoniense.

Compuseram a mesa de honra a vice-presidente da Seccional Rondônia, Dra. Vanessa Esber; o procurador-geral de Justiça e paraninfo da solenidade, Dr. Alexandre Jesus de Queiroz Santiago; a conselheira federal Dra. Vitória Jeovana Uchoa; a diretora da Caixa de Assistência dos Advogados de Rondônia, Dra. Gabriela da Silva Pires Pinheiro; a conselheira seccional e ouvidora-geral, Dra. Iarlei de Jesus Ribeiro; a conselheira seccional e diretora estratégica da Escola Superior da Advocacia, Dra. Ilza Neyara Silva Marques; a membra da Comissão de Seleção e Habilitação, Dra. Maiane Moreira da Silva; e a secretária-geral da Comunicação da Jovem Advocacia, Dra. Aline Mattos.

A composição da mesa foi propositalmente formada, em sua maioria, por mulheres, em alusão ao Dia Internacional da Mulher, celebrado no mês de março. A iniciativa reforça o compromisso institucional com a valorização da liderança feminina e com a promoção da equidade de gênero no âmbito da advocacia e do sistema de Justiça.