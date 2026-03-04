TJRO é o primeiro tribunal estadual do país a implementar pagamento de alvará judicial via Pix em parceria com a Caixa Econômica

Por TJ/RO

Publicada em 04/03/2026 às 16h05

O Tribunal de Justiça de Rondônia (TJRO) consolida seu protagonismo na inovação tecnológica do Judiciário brasileiro ao se tornar o primeiro tribunal estadual do país a integrar seus sistemas com a Caixa Econômica Federal para a viabilização de alvarás judiciais via Pix. A reunião para anúncio da novidade ocorreu nesta terça-feira, 3 de março, na sede do tribunal.

Com a nova ferramenta, o pagamento de alvarás judiciais passa a contar com o crédito imediato por meio de chave Pix, eliminando etapas burocráticas e reduzindo drasticamente o tempo de espera do cidadão para o recebimento de valores determinados pela Justiça.

Para o presidente do TJRO, desembargador Alexandre Miguel, o avanço tecnológico é um meio fundamental para humanizar o atendimento jurídico: "Com os avanços da área tecnológica, facilitamos os serviços para as pessoas. Nosso objetivo é fazer algo que possa ser transformador, melhorando a vida do jurisdicionado e atendendo-o da melhor forma possível", destacou.

A reunião incluiu a apresentação das novas soluções de gestão de depósitos judiciais, novos serviços de alvará eletrônico e soluções de arquitetura de TI desenvolvidas pela Caixa. As inovações visam dar mais segurança jurídica e agilidade ao fluxo financeiro dos processos.

Estiveram presentes na reunião o Corregedor-Geral da Justiça, desembargador Glodner Luiz Pauletto; os juízes auxiliares da Corregedoria, Roberta Cristina Macedo, Paulo José do Nascimento e Marcelo Tramontini; os juízes auxiliares da Presidência, Karina Miguel e Johnny Gustavo Clemes e o secretário de orçamentos e finanças do TJRO, Alberto Ney Vieira.

Os representantes da Caixa Econômica Federal presentes foram: o diretor de Produtos de Governo, Tiago Cordeiro de Oliveira; o superintendente de Rede Rondônia, Dione Wesley Pereira Silva; a superintendente executiva de Governo, Marta Helena Castro de Oliveira; e a gerente nacional de Produtos Judiciários e Captação de Governo, Marisa Inês de Sá.