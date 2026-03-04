Entregadores de delivery terão estrutura completa atrás do shopping

Por João Paulo Prudêncio

Publicada em 04/03/2026 às 15h43

Um projeto modelo que vem sendo sucesso em grandes cidades brasileiras, que é o ponto de apoio voltado para atender os entregadores, dotado de estrutura com banheiro, área de descanso, bebedouro, microondas, entre outras facilidades, já é realidade em Porto Velho.

O anúncio da primeira unidade desse ponto foi realizado pelo prefeito Léo Moraes nesta quarta-feira (4), e será instalado entre o Porto Velho Shopping e o Parque da Cidade através de uma parceria com o setor privado, mais especificamente a plataforma Ifood.

A proposta da implantação dessa estrutura na capital rondoniense deu início durante uma viagem oficial à Brasília (DF), ainda no ano passado, onde teve a oportunidade de conhecer uma estrutura voltada justamente para esses profissionais.

“Há anos, entregadores que aguardam pedidos nos fundos do shopping relatam a mesma dificuldade: falta de estrutura básica para quem passa horas trabalhando nas ruas. No meio do ano passado, durante uma visita a Brasília, conheci um modelo de ponto de apoio e iniciamos as tratativas com o iFood, assinamos o contrato, e vamos trazer essa solução para Porto Velho”, falou Léo Moraes.

Vale destacar que essa é a primeira unidade de um modelo que a prefeitura pretende levar para outros pontos onde os entregadores costumam aguardar os pedidos em maior quantidade.