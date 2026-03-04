Encontro pedagógico fortalece formação e otimiza ações educativas de trânsito em Rondônia

Por Michele Carvalho

Publicada em 04/03/2026 às 15h46

Educadores de trânsito de diferentes regiões de Rondônia participam, entre os dias 2 e 6 de março, do Encontro Pedagógico promovido pelo governo de Rondônia, através do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO). A programação, realizada em Porto Velho, reúne servidores durante cinco dias para alinhar estratégias, compartilhar experiências e planejar as campanhas educativas que serão desenvolvidas ao longo de 2026.

A iniciativa integra as ações de fortalecimento da educação para o trânsito desenvolvidas pela Escola Pública de Trânsito (EPT). O encontro tem como objetivo promover o planejamento participativo entre as equipes pedagógicas da Coordenadoria de Formação e Aperfeiçoamento e da Coordenadoria de Educação para a Segurança e Cidadania no Trânsito, reunindo servidores que atuam diretamente nas ações educativas nos 52 municípios do estado.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a qualificação dos profissionais amplia o alcance das políticas públicas voltadas à segurança viária. “A formação dos servidores que atuam na educação para o trânsito fortalece as ações que salvam vidas. Quando ampliamos o conhecimento e o planejamento das campanhas educativas, garantimos que essas iniciativas cheguem com mais qualidade à população”, salientou.

O diretor-geral do Detran-RO, Sandro Rocha, enfatizou que o trabalho de educação é um dos pilares para a construção de um trânsito mais responsável. “A educação para o trânsito tem um papel fundamental na mudança de comportamento da sociedade. Ao investir na qualificação dos educadores, ampliamos o alcance das campanhas e reforçamos o compromisso do governo com a preservação de vidas.”

AÇÕES EDUCATIVAS DE TRÂNSITO

O encontro integra o Projeto Teia, iniciativa voltada à aplicação de conhecimentos técnicos, pedagógicos e administrativos no planejamento, execução e avaliação das ações educativas de trânsito. A programação reúne servidores da Escola Pública de Trânsito e profissionais que atuam diretamente na educação para o trânsito em municípios de Rondônia, fortalecendo a atuação integrada das equipes responsáveis pelas campanhas educativas no estado.

Segundo o diretor da Escola Pública de Trânsito, Hassan Mohamad Hijazi, o encontro representa um momento estratégico de alinhamento das ações educativas desenvolvidas no estado. “A formação fortalece as equipes e prepara os educadores para atuar de forma mais integrada nas campanhas de conscientização. O objetivo é garantir que as ações educativas alcancem cada vez mais pessoas e contribuam para um trânsito mais seguro”, ressaltou.