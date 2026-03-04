IFRO divulga chamada da SECADI/MEC para oferta de cursos de formação em 2026

Por ASCOM/IFRO

Publicada em 04/03/2026 às 16h23

O Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Rondônia - IFRO divulga a iniciativa da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização de Jovens e Adultos, Diversidade e Inclusão do Ministério da Educação (SECADI/MEC) que publicou cartas-convite destinadas às Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) para apresentação de propostas de cursos de formação a serem ofertados ao longo de 2026.

A iniciativa contempla cursos voltados à formação de professores e gestores da rede pública de educação, com foco em políticas educacionais estratégicas nas áreas de diversidade, inclusão e direitos humanos. O cronograma estabelecido pelo MEC prevê prazo reduzido para submissão das propostas, que poderão ser encaminhadas até 12 de março de 2026.

As cartas-convite orientam as instituições quanto à elaboração das propostas, detalhando objetivos, público-alvo, formatos de oferta e procedimentos específicos de submissão. Cada área temática publicou documento próprio, incluindo modelos de plano de trabalho, formulários e critérios de avaliação.

As propostas devem observar integralmente a Portaria nº 10, de 18 de fevereiro de 2026, que estabelece critérios, contrapartidas e indicadores de monitoramento para concessão de apoio técnico e financeiro às instituições federais em ações de formação inicial e continuada, além da realização de eventos educacionais.

Entre as áreas contempladas estão: Educação para as Relações Étnico-Raciais; Educação Escolar Quilombola; Acompanhamento e Combate à Violência nas Escolas; Educação Bilíngue de Surdos; Educação do Campo; Educação Especial na Perspectiva Inclusiva; Políticas Educacionais em Direitos Humanos; Políticas Educacionais para as Juventudes; Educação Ambiental; Ação Saberes Indígenas na Escola.

As ações de formação podem incluir cursos presenciais, semipresenciais ou a distância, nos formatos de extensão, aperfeiçoamento e especialização, além da criação de centros de formação e desenvolvimento de módulos obrigatórios previstos em cada chamada. As propostas deverão contemplar estratégias de articulação com secretarias municipais e estaduais de educação.

As iniciativas aprovadas contarão com apoio financeiro, incluindo bolsas e recursos de custeio. Considerando que há limite de submissão por instituição, o IFRO orienta que os campi e servidores interessados realizem articulação prévia para evitar sobreposição de propostas e fortalecer as iniciativas institucionais.

No âmbito do IFRO, as propostas deverão ser encaminhadas conforme orientações constantes nas cartas-convite, com cópia obrigatória para o ponto focal institucional pelo e-mail [email protected]. Dúvidas também poderão ser encaminhadas para o mesmo endereço eletrônico.

O resultado definitivo das propostas selecionadas está previsto para o dia 27 de março de 2026.