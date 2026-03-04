Capacitação técnica marca 3º Workshop e reforça eficiência e transparência na execução de convênios estaduais

Por Antonia Lima

Publicada em 04/03/2026 às 15h40

Com foco na qualificação contínua e fortalecimento da gestão pública, o governo de Rondônia deu início, na terça-feira (3), ao 3º Workshop de Convênios, promovido pelo Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO). O evento, que segue até esta quarta-feira (4),reúne mais de 200 participantes no auditório da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia (ALERO), em Porto Velho, se consolidando como um importante espaço de aprendizado, troca de experiências e alinhamento técnico.

Voltado aos profissionais que atuam diretamente na formalização, execução, fiscalização e prestação de contas de convênios estaduais, o workshop tem como objetivo aprimorar procedimentos, fortalecer a transparência e garantir maior eficiência na aplicação dos recursos públicos. A programação contemplou palestras técnicas e orientações práticas, abordando desde a celebração dos instrumentos até a correta execução financeira e prestação de contas.

A abertura contou com a presença de autoridades estaduais, dirigentes do DER-RO e representantes dos municípios de Rondônia, reforçando a relevância do encontro para a administração pública. A participação expressiva demonstrou o comprometimento dos servidores e gestores municipais, com a busca por atualização e excelência na condução dos convênios, instrumento fundamental para viabilizar obras, serviços e investimentos em todas as regiões do estado.

PROGRAMAÇÃO

Durante os dois dias de programação, os participantes tiveram acesso a conteúdos atualizados e alinhamentos técnicos, contribuindo para a redução de inconsistências processuais e maior segurança jurídica na execução dos convênios. A iniciativa reafirma a importância do planejamento, da capacitação e da integração entre os setores como pilares para uma gestão cada vez mais eficiente e responsável.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o workshop representa um avanço na relação entre o estado e os municípios. “A qualificação de técnicos e gestores municipais é fundamental para assegurar que os convênios sejam executados com ainda mais eficiência, transparência e responsabilidade”, ressaltou.

Segundo o diretor-geral do DER-RO, Eder André Fernandes, trazer representantes dos 52 municípios do estado é essencial para dialogar de forma técnica e alinhar procedimentos durante o evento. “O objetivo é fortalecer essa interlocução com os municípios aproximar as equipes e alinhar procedimentos. Quando trabalhamos de forma integrada, damos mais celeridade aos processos e garantimos resultados mais eficientes. No fim, quem ganha é a população, com serviços e investimentos executados com mais qualidade”, destacou.

CONSOLIDAÇÃO DE PARCERIAS

O palestrante Caio Guedes, assessor do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE-RO), enfatizou a importância da capacitação técnica para evitar inconsistências na execução dos instrumentos. “É fundamental que os gestores compreendam cada etapa do convênio, desde o planejamento até a prestação de contas. Pequenos equívocos podem comprometer prazos e resultados, por isso que momentos como esses, são essenciais para aprofundar o conhecimento técnico, atualizar informações e garantir que os processos ocorram de forma mais segura e eficiente”, pontuou.

A gerente de Convênios do DER-RO, Thaís Thomazzoni, destacou o papel estratégico da área na consolidação das parcerias entre estado e municípios. “A atuação na área de convênios exige organização, atenção constante às normas e, principalmente, integração entre as equipes envolvidas em cada etapa do processo. Nosso trabalho é orientar, acompanhar e oferecer suporte técnico aos municípios, garantindo que os projetos sejam executados com segurança, clareza e dentro dos critérios estabelecidos. O workshop fortalece esse diálogo direto, aproxima as equipes e contribui para uma gestão mais estruturada e preventiva, reduzindo inconsistências, evitando retrabalhos