Rondônia amplia diálogo nacional sobre políticas públicas para povos indígenas em Brasília

Por Rebeca Freire

Publicada em 04/03/2026 às 14h59

O governo de Rondônia, representado pela Superintendência Estadual do Indígena (SI) participa de agendas estratégicas junto à Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) e ao Ministério dos Povos Indígenas para fortalecer a articulação institucional e o desenvolvimento de políticas públicas voltadas à Amazônia Legal. Os encontros aconteceram em Brasília nos dias 25 e 26 de fevereiro.

A participação ocorreu no âmbito das articulações promovidas pelo Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal.

As reuniões tiveram como objetivo o alinhamento estratégico de pautas prioritárias relacionadas às políticas públicas voltadas aos povos indígenas da Amazônia Legal. Entre os temas debatidos estiveram o acompanhamento do Projeto Ibyrá — iniciativa voltada ao fortalecimento das Secretarias Estaduais de Povos Indígenas — e as discussões sobre a proposta de criação da Universidade Federal Indígena.

Os encontros reforçaram a importância da cooperação interfederativa e do diálogo institucional para a construção de soluções integradas entre União e estados, garantindo que as realidades dos territórios sejam consideradas na formulação e implementação das políticas públicas.

Para o governador de Rondônia, a presença do estado nas agendas nacionais assegura representatividade e alinhamento estratégico. “A presença de Rondônia nesse diálogo nacional fortalece nossas políticas públicas e garante que as demandas dos povos indígenas do estado estejam representadas nas decisões estratégicas.”

O superintendente estadual do Indígena, Gasodá Suruí, destacou o papel da articulação institucional para ampliar resultados concretos. “Participar dessas agendas é assegurar que Rondônia contribua ativamente na construção das políticas públicas e amplie oportunidades para os povos indígenas do nosso estado.”

A participação da Superintendência consolida o compromisso do governo de Rondônia com o fortalecimento das políticas indigenistas, a cooperação entre entes federativos e o protagonismo indígena nos espaços de decisão nacional.