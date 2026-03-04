Sílvia Cristina confirma com Hugo Motta encontro que pode definir os rumos da PEC 47 da transposição

Por Assessoria

Publicada em 04/03/2026 às 13h50

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, confirmou para a deputada Sílvia Cristina que irá discutir os rumos da PEC 47 da transposição, durante encontro nesta quinta-feira (5), às 9h. A matéria aguarda votação e é esperada por milhares de servidores, que sonham com a transposição ao quadro federal.

“Durante café da manhã com a bancada feminina, na manhã desta quarta-feira (4), o presidente Hugo Motta assegurou que a reunião desta quinta-feira está mantida, para discutir os rumos da PEC 47 da transposição e esperamos ter novidades positivas para anunciar aos servidores”, destacou a deputada.

Motta reconheceu a luta da deputada Sílvia pela aprovação da PEC 47, em vídeo gravado por ambos. “Estamos confiantes de que teremos avanços. A PEC 47 é uma necessidade e faz justiça com quem se doou pelos ex-territórios de Rondônia, Roraima e Amapá. A nossa cobrança é para que a matéria, parada há mais de dois anos, seja colocada em votação. É uma esperança renovada”, acrescentou a deputada.