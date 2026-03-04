Deputado Thiago Flores recebe presidente da Infraero para vistoria do aeroporto de Ariquemes

Por Assessoria

Publicada em 04/03/2026 às 13h40

O Deputado Federal Thiago Flores (Republicanos/RO) recebeu nesta quarta-feira (04) o presidente da Infraero, Rogério Barzellay, em Ariquemes, para uma visita de acompanhamento das obras do aeroporto do município. A visita marca mais um passo concreto na execução de uma das principais promessas de mandato do parlamentar, que destinou emenda no valor de R$ 56 milhões para viabilizar a construção — um investimento que promete transformar a logística e impulsionar o desenvolvimento econômico de toda a região do Vale do Jamari.

O projeto executado pela Infraero contempla a construção de um novo terminal de passageiros com 1.573m², estacionamento, novas taxiways e a ampliação da pista de pouso com cerca de 1.306 metros de comprimento, dotando o aeroporto de infraestrutura capaz de receber aeronaves de médio e grande porte. A obra representa uma virada histórica para Ariquemes e os municípios vizinhos, que passarão a contar com uma estrutura aeroportuária moderna e compatível com o potencial econômico da região.

O impacto do aeroporto já começa a se fazer sentir antes mesmo da conclusão das obras. Recentemente, a rede Havan anunciou a construção de uma loja em Ariquemes — o dono da rede havia declarado publicamente que só investiria no município se houvesse aeroporto. Com as obras em andamento, ele já esteve no terreno onde a unidade será erguida. O episódio ilustra com clareza como a infraestrutura aeroportuária funciona como catalisador de investimentos privados, geração de empregos e renda para toda a região.

"Esse aeroporto é uma promessa que estou cumprindo. Cada real dessa emenda foi pensado para trazer desenvolvimento real para Ariquemes e para o Vale do Jamari. Quando a Havan decide construir aqui por causa do aeroporto, mostra que a obra vai muito além de pousos e decolagens — ela muda a economia da nossa região", afirmou o Deputado Thiago Flores.

A presença do presidente da Infraero reforça o compromisso institucional com a execução e entrega da obra dentro do prazo previsto.