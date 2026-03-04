Irã anuncia nova onda de ataques contra Israel

Por Notícias ao Minuto

Publicada em 04/03/2026 às 15h06

Comandante da Marinha iraniana diz que mais de 10 navios e petroleiros foram alvejados pelo Irã desde o início da guerra e, agora, o alvo são embarcações dos EUA e do Reino Unido que transportam carga para Israel.

A Guarda Revolucionária do Irã lançou uma nova onda de ataques com mísseis e drones contra Israel, informou a mídia estatal iraniana.

O anúncio, feito às 14h44 de Brasília, 21h44 no horário local, desta quarta-feira (4), veio pouco depois do pronunciamento de um clérigo sênior do governo de Teerã, Javadi Amoli. Ele foi à TV e fez ameaças ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

"Derramar o sangue de israelenses e de Trump é o que se exige dos muçulmanos xiitas devotos hoje em dia", bradou.

Segundo informações de um comandante da Marinha iraniana, mais de 10 navios e petroleiros foram alvejados pelo Irã desde o início da guerra e, agora, o alvo são embarcações dos EUA e do Reino Unido, independentemente da bandeira, que transportam carga para Israel.

No Líbano, o grupo extremista libanês Hezbollah, que é apoiado pelo governo iraniano, também afirmou que seus militantes estão em confronto direto com tropas israelenses no sul do país.

Mais cedo, nesta quarta, o secretário de Guerra dos Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmou que o país está vencendo a guerra contra o Irã.

Hegseth afirmou que a guerra contra o Irã está apenas no começo, mas que os EUA já conseguiram vitórias "históricas" contra o regime iraniano e suas forças militares. Hegseth também prometeu novas ondas de amplos bombardeios norte-americanos.

"Os Estados Unidos estão vencendo [a guerra] de forma decisiva, devastadora e sem piedade. (...) Estamos batendo neles enquanto eles estão caídos. (...) Vamos continuar atacando o Irã até decidirmos que está bom, e o regime iraniano não poderá fazer nada sobre isso. A Força Aérea do Irã não existe mais. A Marinha deles descansa no fundo do Golfo Pérsico. (...) Eles estão acabados e sabem disso", afirmou Hegseth.

O secretário de Guerra disse também que o Irã tentou matar o presidente dos EUA, Donald Trump, mas que "o líder da unidade dessa investida está morto e foi Trump quem deu a última risada". Os EUA mataram muitos oficiais iranianos de alto escalão nos últimos dias.