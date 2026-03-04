OTAN intercepta míssil iraniano no espaço aéreo turco

Por Notícias ao Minuto

Publicada em 04/03/2026 às 15h03

As defesas aéreas da OTAN na Turquia interceptaram hoje um míssil balístico iraniano sobre o Mediterrâneo Oriental, tendo destroços da munição antiaérea caído no sul do país sem causar vítimas, informou o Governo turco.

Segundo comunicado do Ministério da Defesa da Turquia, o míssil foi disparado do Irã e atravessou o Iraque e a Síria antes de se dirigir ao espaço aéreo turco, tendo sido neutralizado por sistemas de defesa aérea e antimísseis da NATO posicionados na região.

Um fragmento do projétil caiu no município de Dortyol, na província mediterrânea de Hatay, acrescentou o ministério.

A Aliança Atlântica já se manifestou, condenando o lançamento do míssil iraniano interceptado no espaço aéreo da Turquia.

"A NATO é solidária com todos os seus aliados, incluindo a Turquia, enquanto o Irã continua seus ataques indiscriminados em toda a região", afirmou a porta-voz da organização, Allison Hart.

Este foi o primeiro incidente registrado em território turco — país membro da NATO — desde o início dos ataques aéreos lançados pelos Estados Unidos e por Israel contra o Irã no sábado.

O Ministério da Defesa turco não informou qual seria o alvo do míssil iraniano, mas a trajetória do projétil é compatível com um disparo a partir do oeste do Irã em direção à Base Aérea de Incirlik, próxima a Adana, no sul da Turquia, segundo a agência espanhola EFE.

A base de Incirlik é um dos principais pontos de apoio das forças da NATO no país e também abriga unidades militares norte-americanas.

Na segunda-feira, a presidência turca havia desmentido rumores divulgados nas redes sociais sobre um suposto ataque iraniano à base de Incirlik, destacando que a Turquia não faz parte do conflito em curso com o Irã.