Robson Amorim assume a liderança e torneio de xadrez entra em fase decisiva

Por Jefferson Ryan Ferreira da Silva de Sena

Publicada em 04/03/2026 às 13h30

Mestre Nacional abre vantagem, mas confrontos diretos e partidas pendentes mantêm campeonato indefinido.

Com 5 pontos, NM Robson Amorim lidera. João Edson e Jânio Silva seguem na perseguição. No caminho dos líderes, estão Sofia e Akriscia — peças-chave na definição do campeão.

O Porto Velho Chess Club Tournament, promovido pelo Clube de Xadrez Porto Velho e válido para rating nacional da Confederação Brasileira de Xadrez, teve sua classificação atualizada em 04 de março e apresenta novo cenário na luta pelo título.

A liderança agora pertence de forma isolada ao NM Robson Bezerra Amorim Filho, com 5 pontos, consolidando campanha consistente e alto índice nos critérios de desempate (Sonneborn-Berger e sistema Arranz).

CLASSIFICAÇÃO ATUAL (TOP 5)

1º – MN Robson Bezerra Amorim Filho – 5,0 pts

Vitórias decisivas e melhor performance nos critérios técnicos (Desp2: 11,5).

2º – João Edson Costa Maciel Junior – 4,0 pts

Campanha sólida, quatro vitórias e confronto direto ainda impactando a corrida.

3º – Jânio Silva dos Santos – 3,5 pts

Com partidas pendentes e alto índice técnico (Arranz 3,6), permanece matematicamente vivo.

4º – Robson da Costa Farias – 3,0 pts

Oscilou nas rodadas recentes, mas ainda influencia diretamente o desfecho.

5º – Calebe Emanuel da Silva Miranda – 2,5 pts

DISPUTA PELO TÍTULO: CENÁRIOS POSSÍVEIS

A liderança de Robson Amorim é concreta, mas não definitiva.

Jânio Silva, com partidas ainda a cumprir, pode reduzir a diferença e alterar o topo caso pontue no confronto direto.

João Edson, com 4 pontos, depende de combinação de resultados e campanha perfeita na reta final para pressionar o líder.

O confronto direto entre Amorim e Jânio segue como divisor de águas. Em torneio fechado, o critério “Direct Encounter” é determinante em igualdade de pontos.

PROTAGONISMO FEMININO SEGUE DECISIVO

Um dos aspectos mais relevantes desta edição é que Sofia Queiroz da Silva (2 pontos) e Akriscia Martins Sluzarski (1 ponto) continuam no caminho direto dos postulantes ao título.

Isso significa que:

Cada líder ainda pode cruzar com uma das competidoras;

Elas têm influência matemática real na definição do campeão;

Não ocupam papel figurativo — ocupam posição estratégica no tabuleiro.

Sofia já demonstrou capacidade de desequilibrar partidas e possui vitórias expressivas. Akriscia, mesmo enfrentando campanha difícil, mantém combatividade e pode interferir diretamente na classificação final.

Às vésperas do encerramento do torneio — que coincide simbolicamente com a semana do Dia Internacional da Mulher — a presença ativa das duas jogadoras reforça o compromisso do clube com inclusão competitiva baseada em mérito técnico.