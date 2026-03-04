Robson Amorim assume a liderança e torneio de xadrez entra em fase decisiva

Mestre Nacional abre vantagem, mas confrontos diretos e partidas pendentes mantêm campeonato indefinido.
Com 5 pontos, NM Robson Amorim lidera. João Edson e Jânio Silva seguem na perseguição. No caminho dos líderes, estão Sofia e Akriscia — peças-chave na definição do campeão.
O Porto Velho Chess Club Tournament, promovido pelo Clube de Xadrez Porto Velho e válido para rating nacional da Confederação Brasileira de Xadrez, teve sua classificação atualizada em 04 de março e apresenta novo cenário na luta pelo título.
A liderança agora pertence de forma isolada ao NM Robson Bezerra Amorim Filho, com 5 pontos, consolidando campanha consistente e alto índice nos critérios de desempate (Sonneborn-Berger e sistema Arranz).
CLASSIFICAÇÃO ATUAL (TOP 5)
1º – MN Robson Bezerra Amorim Filho – 5,0 pts
Vitórias decisivas e melhor performance nos critérios técnicos (Desp2: 11,5).
2º – João Edson Costa Maciel Junior – 4,0 pts
Campanha sólida, quatro vitórias e confronto direto ainda impactando a corrida.
3º – Jânio Silva dos Santos – 3,5 pts
Com partidas pendentes e alto índice técnico (Arranz 3,6), permanece matematicamente vivo.
4º – Robson da Costa Farias – 3,0 pts
Oscilou nas rodadas recentes, mas ainda influencia diretamente o desfecho.
5º – Calebe Emanuel da Silva Miranda – 2,5 pts
DISPUTA PELO TÍTULO: CENÁRIOS POSSÍVEIS
A liderança de Robson Amorim é concreta, mas não definitiva.
Jânio Silva, com partidas ainda a cumprir, pode reduzir a diferença e alterar o topo caso pontue no confronto direto.
João Edson, com 4 pontos, depende de combinação de resultados e campanha perfeita na reta final para pressionar o líder.
O confronto direto entre Amorim e Jânio segue como divisor de águas. Em torneio fechado, o critério “Direct Encounter” é determinante em igualdade de pontos.
PROTAGONISMO FEMININO SEGUE DECISIVO
Um dos aspectos mais relevantes desta edição é que Sofia Queiroz da Silva (2 pontos) e Akriscia Martins Sluzarski (1 ponto) continuam no caminho direto dos postulantes ao título.
Isso significa que:
Cada líder ainda pode cruzar com uma das competidoras;
Elas têm influência matemática real na definição do campeão;
Não ocupam papel figurativo — ocupam posição estratégica no tabuleiro.
Sofia já demonstrou capacidade de desequilibrar partidas e possui vitórias expressivas. Akriscia, mesmo enfrentando campanha difícil, mantém combatividade e pode interferir diretamente na classificação final.
Às vésperas do encerramento do torneio — que coincide simbolicamente com a semana do Dia Internacional da Mulher — a presença ativa das duas jogadoras reforça o compromisso do clube com inclusão competitiva baseada em mérito técnico.
