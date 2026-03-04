CBF recebe laudos do estádio Aluízio Ferreira para partida entre Gazin Porto Velho e Atlético Goianiense

Por FFER

Publicada em 04/03/2026 às 14h10

O estádio Aluízio Ferreira será mais uma vez palco para a Copa do Brasil, o velho Aluízão foi liberado para a partida entre Gazin Porto Velho e Atlético Goianiense válido pela terceira fase da Copa do Brasil. A partida será realizada na próxima semana.

Os laudos de segurança emitido pela Polícia Militar, laudo de vistoria de engenharia, acessibilidade e conforto emitido por engenheiro credenciado, laudo de condições sanitárias e de higiene emitido pela Vilância Sanitária e o laudo de prevenção e combate a incêndio e pânico emitido pelo Corpo de Bombeiros de Rondônia, os documentos foram encaminhados a CBF e atestam que o estádio Aluízio Ferreira tem condições de jogo e pode receber o público de até 7 mil torcedores no entorno e 4 mil expectadores nas arquibancadas nesta partida.

A partida é histórica para Rondônia, pela primeira vez o estado recebe uma partida da Copa do Brasil, válido pela terceira fase da competição.