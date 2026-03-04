Premiê da Espanha diz que Trump está

Por G1

O primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sanchez, disse nesta quarta-feira (4) que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está "brincando de roleta russa" com o destino de milhões de pessoas com a guerra contra o Irã e que ele não será cúmplice das ações norte-americanas apenas pelo medo de retaliação.

Espanha devido à posição do país sobre o conflito. O líder norte-americano reclamou que os espanhóis não deixaram os EUA utilizarem suas bases para lançar ataques contra o Irã (leia mais abaixo).

“É assim que começam as grandes catástrofes da humanidade. Você não pode jogar roleta russa com o destino de milhões”, disse Sánchez a Trump em pronunciamento nacional televisionado.

As tensões entre os dois aliados da Otan aumentaram após Sánchez ter classificado os bombardeios dos EUA e de Israel contra o Irã como imprudentes e ilegais e, posteriormente, proibir o uso de aeronaves americanas nas bases que os EUA têm no sul da Espanha para a ofensiva contra Teerã.