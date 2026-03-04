Por G1

A Assembleia de Especialistas do Irã afirmou na manhã desta quarta-feira (4) que está "perto de uma decisão" sobre o novo líder supremo do país e que está tentando nomear rapidamente o sucessor religioso do país.

O órgão é composto por 88 aiatolás. Eles estão reunidos desde sábado para escolher o sucessor de Ali Khamenei, morto em bombardeios dos EUA e de Israel no sábado. O ataque, que também matou outros membros de alto escalão do regime iraniano, deflagrou uma guerra aberta entre EUA, Israel e o Irã que desde então se espalhou pelo Oriente Médio (leia mais abaixo).

A fala ocorreu um dia após o edifício que abriga a sede da Assembleia de Especialistas ter sido alvo de um bombardeio israelense. Segundo a mídia israelense, todos os 88 aiatolás estavam presentes no local no momento do ataque. Ainda não se sabe, no entanto, se houve mortos ou feridos.

Guerra EUA e Israel contra o Irã

Os bastidores das ações de Israel contra a produção de armas atômicas no Irã

Estados Unidos e Israel lançaram um grande ataque contra o Irã na manhã de sábado (28), o que deflagrou uma guerra entre os três países. Explosões foram registradas na capital Teerã e em diversas outras cidades iranianas.

Os bombardeios mataram o líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, e outros membros de alto escalão da cúpula militar e de governo iraniano. Ao todo, quase 800 pessoas foram mortas desde o início dos ataques ao país, afirmou a organização humanitária Crescente Vermelho do Irã em atualização nesta segunda-feira (2).

Em resposta aos ataques dos EUA e de Israel, o Irã disparou mísseis contra o território israelense e contra bases militares norte-americanas no Oriente Médio. Essa troca de ataques continua desde então, com bombardeios diários contra Israel, Irã e países do Golfo.

Os EUA informaram no domingo que seis militares do país foram mortos desde o início da guerra, e Trump prometeu "vingá-los".

"Infelizmente, haverá mais [mortes] antes que [a guerra] acabe. Mas os Estados Unidos vão vingar seus mortos e desferir o golpe mais devastador aos terroristas que travam uma guerra, basicamente, contra a civilização", afirmou o presidente dos EUA no domingo.