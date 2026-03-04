Rafinha Bastos revisita polêmica com Wanessa e cobra postura de colegas do “CQC”

Por Redação | Rondônia Dinâmica

O humorista Rafinha Bastos voltou a comentar a polêmica envolvendo Wanessa Camargo, ocorrida em 2011 durante sua participação no “CQC”, da Band. O assunto reapareceu em entrevista ao programa “Provoca”, da TV Cultura, quando ele dividiu a bancada com Marcelo Tas e falou sobre o impacto que o caso teve em sua carreira.

Na conversa, Rafinha disse que, na época da repercussão negativa, esperava receber mais apoio das pessoas com quem trabalhava. Segundo ele, o momento foi especialmente difícil porque havia a possibilidade de suspensão ou até demissão do programa, além da exposição pública que o episódio provocou. “Eu estava prestes a ser suspenso, talvez demitido, muito exposto. Naquele momento, eu esperava que meus colegas tivessem, pelo menos, me ajudado, me defendido”, afirmou.

O humorista também relembrou a reação de Marcelo Tas após a repercussão da piada. Para Rafinha, a situação era mais grave do que a forma como foi tratada naquele momento. “Naquele momento, o Tas, de quem eu tanto gosto, falou: ‘a piada só não tem graça’. E era muito mais do que isso naquele momento, para mim [...] eu estava perdendo trabalho”, disse.

Tas respondeu durante o programa e reiterou sua avaliação sobre o comentário feito anos atrás. “Eu continuo achando-a sem graça. Mas não era só isso. Tanto que ela ainda é assunto aqui, por exemplo, e isso só te prejudica. E sabe por que você quer continuar? Porque é a briga para ter razão”, declarou. Em outro trecho, questionou o colega: “Você estava esperando que eu aparecesse lá com uma capa para te defender?”.

Rafinha insistiu que o que esperava naquele período era uma atitude de solidariedade dos colegas. “Eu estava esperando, naquele momento, coleguismo. [...] Porque, quando eu fui suspenso, meus amigos não foram lá brigar por mim.”

A controvérsia começou quando Wanessa Camargo estava grávida e foi citada em um comentário no “CQC”. Após uma observação de Tas sobre a aparência da cantora durante a gestação, Rafinha respondeu: “Comeria ela e o bebê. Tô nem aí”.

A declaração gerou grande repercussão pública e levou a um processo judicial. A Justiça determinou que o humorista pagasse R$ 150 mil por danos morais à artista. Segundo Rafinha, ele também chegou a enviar um pedido de desculpas por e-mail a Marcus Buaiz, que na época era marido da cantora. O episódio resultou ainda em sua suspensão do programa.