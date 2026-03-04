Wagner Moura revela que terá Lázaro Ramos ao seu lado no Oscar 2026

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 04/03/2026 às 15h24

Indicado ao Oscar 2026 na categoria Melhor Ator pelo filme “O Agente Secreto”, dirigido por Kleber Mendonça Filho, o ator Wagner Moura, de 49 anos, afirmou que pretende dividir um dos momentos mais importantes de sua carreira com um amigo de longa data: Lázaro Ramos.

Em entrevista ao Letterboxd, o ator contou que o colega e parceiro de trajetória estará presente na cerimônia marcada para 15 de março, em Los Angeles, nos Estados Unidos. A relação entre os dois artistas começou ainda na juventude, em Salvador, na Bahia, e já dura mais de três décadas. “Nos conhecemos há 30 anos, trabalhamos juntos, ele está vindo agora para a noite do Academy Awards”, disse Wagner.

Durante a conversa, Moura relembrou como ocorreu o primeiro encontro entre os dois. Segundo ele, ainda adolescente, assistiu a um espetáculo do Bando de Teatro Olodum, grupo do qual Lázaro fazia parte. Mesmo sem falas na peça, o futuro ator chamou sua atenção. “Fui ver uma peça do Bando de Teatro Olodum quando ele [Lázaro] tinha 17, 18 anos; eu tinha 16. Na peça, ele não falava, era tipo um figurante. Eu lembro que ele dançava e eu não conseguia parar de olhar para ele.”

Após a apresentação, Wagner decidiu procurá-lo nos bastidores para se apresentar. “Quando acabou a peça, eu saí andando pelo teatro, fui caminhando até o camarim, para procurar esse cara”, contou. O ator disse que foi direto ao ponto ao encontrar Lázaro: “Olhei para ele e disse: ‘Eu quero ser seu amigo’. E ele me disse: ‘Então vamos ser amigos’”.

A amizade construída naquele período antecede o reconhecimento nacional dos dois artistas. Naturais da Bahia, eles seguiram carreira no Rio de Janeiro, onde dividiram projetos importantes. Entre eles está a montagem teatral “A Máquina”, apresentada em 2000. Mais tarde, também atuaram juntos no filme “Cidade Baixa” (2005), no qual interpretaram personagens que cresceram juntos.