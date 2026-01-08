Publicada em 08/01/2026 às 09h15
Uma ação de policiais do BPTAR nesta quarta-feira (07), resultou na recuperação de um carro modelo Cronos roubado durante uma tentativa de latrocínio e na prisão do suspeito.
O flagrante aconteceu no distrito de Guatá, divisa entre o estado de Rondônia e Mato Grosso. O roubo ocorreu na noite do dia 03 de janeiro no município de Candeias do Jamari.
De acordo com informações apuradas pelo site, uma equipe do BPTAR comanda pelo Ten Cel Antônio, realizava diligências contra o crime organizado no município de Machadinho do Oeste quando recebeu informações sobre o paradeiro do veículo e o suspeito estavam escondidos na localidade.
Segundo as investigações, no ocasião do crime a vítima de 31 anos foi agredida com várias pedradas na cabeça depois foi jogada inconsciente no Rio Candeias próximo de um complexo turístico, sendo socorrido em estado gravíssimo ao Hospital João Paulo II, onde ainda permanece internada na UTI.
Durante as diligências a guarnição recebeu informações que o suspeito estaria no pátio de uma madeireira às margens da rodovia MT-206, km15 do distrito de Guatá, município de Colniza no Mato Grosso, onde conseguiram interceptar o veículo e fazer a prisão do suspeito em um local de difícil acesso.
Investimentos Rondônia
De acordo com a PM, o suspeito confessou participação no roubo e que possuía dividas com a facção CV, por isso cometeu o crime junto a um comparsa de nome Xiriu.
O criminoso ainda contou com detalhes que no dia do roubo, conheceu a vítima em uma lanchonete onde começaram a beber jintos, depois foram até o complexo turístico, onde ligou para o comparsa e no local atacaram o rapaz com diversas pedradas na cabeça, em seguida jogaram o corpo no rio, acreditando que já estava sem vida.
Depois o carro foi levado para o estado do Mato Grosso pnde seria vendido e o dinheiro seria usado no pagamento da dívida. O criminoso com o veículo recuperado foram encaminhados para a UNISP de Machadinho do Oeste.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!