BPChoque e FTICCO prendem dupla com pistola furtada de Policial

Publicada em 05/01/2026 às 09h15
Uma ação de policiais do Batalhão de Choque da PM com apoio da Força Tarefa Integrada Contra o Crime Organizado (FTICCO), na noite deste domingo (04), resultou na prisão de dois homens armados.
O flagrante aconteceu na Rua Jerônimo de Ornelas, bairro Aponiã em Porto Velho.
Informações apuradas pelo site dão conta que a dupla estava em um carro modelo Peugeot de cor prata quando foram abordados.
Na revista dentro do veículo foi encontrada uma pistola calibre .40 municiada, pertencente ao acervo da PM, furtada da antiga Companhia de Operações Especiais (COE). Ambos foram encaminhados ao Departamento de Flagrantes.
