Barcelona e Ji-Paraná não saíram do zero a zero em jogo no Aluízio Ferreira
Por FFER
Publicada em 29/01/2026 às 09h50
A dobradinha no Aluízio Ferreira melhor para os visitantes, na primeira partida, a tarde o Barcelona recebeu o vice líder Ji-Paraná e não saíram do zero a zero, mas a partida foi bastante movimentada com chances de gols para as duas equipes, mas nada da bola entrar, tanto que o destaque da partida foi um goleiro, Evan do Barcelona foi eleito o craque do jogo após boa partida.

Com o resultado o Barcelona soma 4 pontos empatado com a Gazin Porto Velho e Guaporé, enquanto o Ji-Paraná soma 7 pontos e se mantém na vice liderança.

