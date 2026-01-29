Por FFER
Publicada em 29/01/2026 às 09h50
Publicada em 29/01/2026 às 09h50
A dobradinha no Aluízio Ferreira melhor para os visitantes, na primeira partida, a tarde o Barcelona recebeu o vice líder Ji-Paraná e não saíram do zero a zero, mas a partida foi bastante movimentada com chances de gols para as duas equipes, mas nada da bola entrar, tanto que o destaque da partida foi um goleiro, Evan do Barcelona foi eleito o craque do jogo após boa partida.
Com o resultado o Barcelona soma 4 pontos empatado com a Gazin Porto Velho e Guaporé, enquanto o Ji-Paraná soma 7 pontos e se mantém na vice liderança.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!