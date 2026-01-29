Laerte Gomes empenha R$ 700 mil para aquisição de implementos agrícolas em São Francisco do Guaporé

Publicada em 29/01/2026 às 13h40
Para o deputado Laerte Gomes, o fortalecimento da agricultura é essencial para o crescimento econômico dos municípios rondonienses (Foto: Arquivo I Secom ALE/RO)
O deputado estadual Laerte Gomes confirmou o empenho de um recurso no valor de R$ 700 mil para a Prefeitura Municipal de São Francisco do Guaporé, que será investido na aquisição de implementos agrícolas, reforçando o apoio ao setor produtivo e ao desenvolvimento rural do município.
O investimento atende a uma solicitação do vereador Geferson dos Santos, que apresentou a demanda ao parlamentar com o objetivo de ampliar a capacidade da administração municipal em oferecer suporte aos produtores rurais, especialmente aos pequenos e médios agricultores que dependem diretamente da mecanização para aumentar a produtividade no campo.
Para o deputado Laerte Gomes, o fortalecimento da agricultura é essencial para o crescimento econômico dos municípios rondonienses.
“São Francisco do Guaporé tem uma forte base na produção rural, e investir em implementos agrícolas é garantir melhores condições de trabalho para o produtor, mais eficiência na produção e desenvolvimento para o município como um todo”, ressaltou o parlamentar.
Com a aquisição dos equipamentos, a Prefeitura poderá ampliar os serviços de apoio ao homem e à mulher do campo, contribuindo para o preparo do solo, manutenção das lavouras e outras atividades essenciais ao ciclo produtivo, gerando impactos positivos na economia local e na qualidade de vida da população rural.
O vereador Geferson dos Santos agradeceu a atenção do deputado à demanda apresentada e destacou a importância da parceria. Segundo ele, o recurso representa um avanço significativo para o município.
“Esse investimento vai ajudar diretamente nossos produtores, fortalecendo a agricultura e garantindo mais oportunidades para quem vive e trabalha no campo”, afirmou.
A destinação do recurso reforça o compromisso do deputado Laerte Gomes com os municípios do interior de Rondônia, mantendo uma atuação voltada para o desenvolvimento regional, o fortalecimento da agricultura e o atendimento às demandas apresentadas por lideranças municipais.
