Justiça Eleitoral cassa seis vereadores, parceria MP-RO e prefeitura garante kits escolares, vereadores organizam parceria rumo à Assembleia Legislativa

Vereadores – Ainda cabe recurso, mas a Justiça Eleitoral do Amazonas cassou seis dos onze vereadores da câmara de Manaquiri, interior do Estado, devido a fraude na cota de gênero nas eleições municipais de 2024. Os vereadores foram “eleitos” pelo PSD e PL e, segundo decisão do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), do Amazonas, registros de candidaturas femininas foram fictícias para justificar a exigência de 30%, como determina a Lei Eleitoral. Na decisão da JE do Amazonas, as candidatas não realizaram campanhas, obtiveram votações inexpressivas, apresentaram prestação de contas irregulares e não tiveram atuações nas redes sociais, caracterizando as candidaturas conhecidas como “laranjas”. Devido a decisão da JE, os votos dos dois partidos foram anulados e será realizada recontagem dos votos para as vagas dos vereadores que foram cassados. Rondônia tem vários municípios na mesma situação, inclusive em Porto Velho. Em Vilhena vereador já perdeu o mandato devido a um problema semelhante.
Parceria – O Ministério Público (MP) estadual em parceria com a Prefeitura de Porto Velho disponibilizou para alunos da educação básica do município 1.230 kits escolares. A parceria MP-RO prefeitura da capital disponibilizou a estudantes da área rural das comunidades do Baixo Madeira, kits (cadernos, estojo, lápis, borrachas, canetas e outros materiais necessários). O prefeito Leo Moraes (Podemos), agradeceu ao Ministério Público, “por manter esse companheirismo e sensibilidade com as demandas das nossas crianças, adolescentes, mulheres e povos originários”. O Procurador Geral do Ministério Público, Alexandre Jesus de Queiroz Santiago, disse que “o MP é uma instituição que está sempre à disposição da cidadania e da sociedade. Mantemos as portas abertas e continuamos à disposição para receber investimentos e apoio que nos permitam avançar e chegar cada vez mais próximo da nossa gente".
Deputados? – Vereadores de Ji-Paraná estiveram esta semana em Porto Velho e marcaram presença no legislativo municipal da capital. No centro das discussões as eleições gerais de outubro. Na pauta um trabalho conjunto entre as câmaras municipais de Porto Velho e de Ji-Paraná, primeiro e segundo maiores colégios eleitorais de Rondônia, inclusive com a criação de uma agenda conjunta, que permitirá mais eficiência em busca de recursos, apresentações de indicações, proposições, projetos de lei, e sobre as eleições deste ano. A meta é intensificar os encontros para organizar grupos políticos e garantir competitividade e unidade fortalecendo os legislativos municipais. Participaram do encontro coordenado pelo vereador Everaldo Fogaça (PSD), que é pré-candidato a deputado estadual, os colegas de Ji-Paraná Marcelo Lemos (Republicanos), Ademilton Procópio (PRD) e Vender Nogueira (Mobiliza), todos já se preparando para enfrentar as urnas este ano. Quem viver verá...
Deputados? II – Os adversários dos deputados em período eleitoral são os vereadores. Em Porto Velho, por exemplo, que reelegeu e elegeu 23 vereadores em 2024 (antes eram 21), boa pare deles está se preparando para concorrer nas eleições de outubro. Em busca das oito vagas a federal temos no mínimo três pretendentes: Sofia Andrade (PL), pastor Evanildo Ferreira da Silva PRTB) e Júnior Queiroz (Republicanos. Evanildo fará dobradinha com o filho, deputado estadual Marcelo Cruz, com ele concorrendo a federal. Queiroz também a federal com o irmão Alan, Podemos), à reeleição. A estadual, além de Fogaça, o vereador mais bem votado (4.692 votos) em 2024, Márcio Pacele (Republicanos), Fernando Silva (Republicanos), advogado Gilbert Mercês (PL), Thiago Tesaria (PSDB), Marcos Combate (Agir), advogado Leonildo de Jesus Santana (PRD) são nomes em condições de buscar vagas no Parlamento Estadual.
Partidos – Com o fim da coligação, quando os partidos poderiam juntos eleger deputados (federais e estaduais), possibilitando que, mesmo com número baixo de votos, como o caso em Rondônia em 2022, Na época Eurípedes Lebrão (UB) foi deputado federal até julho de 2025 somando 12.607 votos, mesmo com onze candidatos somando votação superior a dele. Mesmo assim, só perdeu o mandato, porque o Supremo Tribunal Federal (STF) alterou a recontagem das “sobras eleitorais”, assumindo em seu lugar Rafael O Fera (Podemos), oitavo mais bem votado (24.283 votos). Agora é permitida a federação onde os partidos se unem para disputar eleições, mas os votos não são somados. Hoje temos 17 partidos PL, PSD, Mobiliza, MDB, Podemos, Republicanos, PDT, PRTB, Novo, Avante, PSB, PSDB, Agir, além de PV/PT/PCdoB, Rede/Sol, União Brasil/PP, PRD/Republicanos. Isso significa, que poderemos ter até 420 candidatos a deputado estadual, pois cada partido ou federação podem lançar até 25 postulantes para as 24 vagas na Assembleia Legislativa.
Comentários mais recentes nos bastidores da política é que o senador e presidente estadual do MDB, Confúcio Moura poderá não disputar cargos eletivos este ano. A princípio Confúcio estaria disposto a concorrer à sucessão estadual, e chegou a afirmar isso, publicamente em Ji-Paraná. Mas posteriormente deixou transparecer, que a meta seria a busca da reeleição +++ Ocorre que em 2025 resolveu “abraçar” o presidente Lula da Silva, do PT, lógico em busca do apoio do partido para seu projeto-futuro, que seria governar novamente Rondônia. Ocorre, que o PT tem compromisso com o ex-senador Acir Gurgacz, presidente regional do PDT e parceiro fiel de Lula desde o seu primeiro mandato como presidente +++ A parceria do PT com Acir é muito mais provável que com Confúcio, que tem no seu currículo político acordos de última hora, na maioria das vezes, sempre negados anteriormente. Acreditamos, que Confúcio não tenha conseguido o apoio que esperava do PT, que deverá manter a parceria com Acir +++. E não é que o São Paulo conseguiu uma proeza e venceu (2x1) o todo poderoso Flamengo na rodada de quarta-feira (28), no Morumbi na abertura dos jogos do Brasileirão 2026!! Para quem estava em situação difícil, perdendo a maioria dos últimos jogos, crise na diretoria, vencer o Flamengo é um “santo remédio” +++ E o Palmeiras, mesmo jogando na Arena MRV do Atlético Mineiro conseguiu empatar (2x2), após estar vencendo e sofrer uma virada no marcador. Aos poucos o time de Abel Ferreira vai se recuperando do vexame de 2025, quando acumulou somente títulos de “vice”.
