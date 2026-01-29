Trump avalia nova ofensiva contra o Irã após impasse nuclear

Publicada em 29/01/2026 às 15h21
A escalada de tensão entre Estados Unidos e Irã voltou ao radar da Casa Branca. Segundo a CNN americana, o presidente Donald Trump avalia novas opções militares contra Teerã diante do impasse nas negociações sobre o programa nuclear iraniano.
Fontes ouvidas pela emissora afirmam que as conversas entre os dois países não avançaram nos últimos meses, especialmente nos temas ligados à limitação de armas nucleares e à produção de mísseis balísticos. Esse bloqueio diplomático tem reforçado, internamente, a discussão sobre uma resposta mais dura de Washington.
Na terça-feira, Trump usou sua rede social, a Truth Social, para cobrar publicamente que o Irã aceite negociar. Na publicação, o presidente advertiu que uma eventual nova ofensiva dos Estados Unidos teria impacto superior ao ataque realizado no verão passado, quando três instalações nucleares iranianas foram atingidas por forças americanas.
De acordo com a CNN, o leque de cenários analisados inclui ataques aéreos pontuais contra lideranças iranianas e autoridades de segurança associadas à repressão a protestos internos, além de ações direcionadas a estruturas estratégicas do governo e do setor nuclear do país.
Apesar das avaliações em curso, auxiliares próximos ao presidente ressaltam que nenhuma decisão definitiva foi tomada. Ainda assim, Trump considera que o momento militar é mais favorável do que em ocasiões anteriores, especialmente após o deslocamento do grupo de ataque do porta-aviões USS Abraham Lincoln para o Oceano Índico, movimento interpretado como sinal de pressão adicional sobre Teerã.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!