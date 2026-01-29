Deputado Luís do Hospital destina mais de R$ 25 milhões em investimentos para Jaru

Publicada em 29/01/2026 às 15h15
Mais de R$ 25 milhões em recursos públicos já foram direcionados ao município de Jaru por meio de emendas do deputado estadual Luís do Hospital. Os valores vêm sendo aplicados em diferentes frentes, com impacto direto em áreas consideradas prioritárias pela administração local, como saúde e infraestrutura urbana.
Parte dos recursos foi destinada ao reforço da rede de saúde, incluindo a aquisição de ambulâncias e equipamentos, com o objetivo de ampliar a capacidade de atendimento e melhorar as condições de trabalho das equipes. As ações também alcançaram o setor de infraestrutura, com investimentos em pavimentação de vias e melhorias em espaços públicos utilizados pela população.
Além das intervenções viárias, os repasses permitiram a implantação e adequação de áreas voltadas ao atendimento de crianças e à convivência comunitária. As iniciativas têm sido executadas de forma gradual e já podem ser observadas no cotidiano da cidade, segundo informações divulgadas pelo parlamentar.
Os investimentos fazem parte de um conjunto de ações articuladas ao longo do mandato, com foco em atender demandas estruturais do município. A destinação dos recursos segue os trâmites legais e integra o orçamento estadual por meio de emendas parlamentares apresentadas pelo deputado.
