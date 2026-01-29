Janeiro Branco: Deputado Eyder Brasil promove evento de saúde mental em Porto Velho

Publicada em 29/01/2026 às 15h46
O deputado estadual Eyder Brasil promove, nesta sexta-feira, 30 de janeiro, a partir das 17h, um evento na Estrada de Ferro Madeira-Mamoré em alusão ao Janeiro Branco, campanha nacional de conscientização sobre a saúde mental. A programação une lazer, convivência social e orientação, com foco na prevenção e no cuidado com a saúde emocional da população.
A iniciativa busca levar o debate sobre saúde mental para mais perto das pessoas, fora dos gabinetes, estimulando o diálogo, a escuta e a conscientização. O evento contará com atividades recreativas e ações educativas voltadas ao bem-estar, reforçando a importância de hábitos saudáveis e da convivência social como formas de prevenção do sofrimento emocional.
“Cada vez mais pessoas enfrentam ansiedade, depressão e outros desafios emocionais, e falar sobre isso de forma aberta é fundamental para salvar vidas e fortalecer vínculos. O cuidado com a saúde mental precisa ser tratado como pauta urgente.”, afirmou Eyder Brasil.
Foto: Leonardo Cunha
Comentários
Seja o primeiro a comentar!