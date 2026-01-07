Publicada em 07/01/2026 às 14h22
Foto- Reprodução/Abner Dourado
A Copa São Paulo de Futebol Júnior abriu oficialmente a temporada 2026 do futebol brasileiro e voltou a concentrar atenções sobre jovens atletas que buscam espaço no cenário profissional. Com a participação de 128 equipes distribuídas por diversas cidades do interior paulista, a competição segue até o dia 25 de janeiro e funciona como principal vitrine das categorias de base no país.
Benício Posse, jovem rondoniense que defende o Santos na maior competição de base do país, jogador assinou seu primeiro contrato profissional com o Santos, com validade até 31 de janeiro de 2028. Natural de Alto Alegre dos Parecis, em Rondônia.
Enquanto a Copinha avança, o futebol rondoniense também volta suas atenções para o torneio. O próximo compromisso da equipe do Santos será justamente diante do União Cacoalense de Rondônia, em confronto marcado para a terça-feira, 7 de janeiro, às 19h30, no horário de Brasília, ampliando a expectativa em torno do encontro entre os times.
