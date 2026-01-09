Atacante com passagem pela Europa reforça Rondoniense no retorno ao futebol profissional

Publicada em 09/01/2026 às 15h09
Jogador do Rondoniense Social Clube, Marcelo, teve passagem pelo Cruzeiro, Paraná, Figueirense, Vitória da Bahia e fora do país: na Croácia. — Foto: Reprodução/Redes Sociais
A chegada de um atacante com experiência no futebol europeu marca uma das principais apostas do Rondoniense Social Clube no retorno ao cenário profissional. O centroavante Marcelo, que atuou recentemente na Croácia, integra o elenco reformulado que disputa o Campeonato Rondoniense após um período de afastamento das competições oficiais.
Com passagem por clubes tradicionais do país, como Cruzeiro, Paraná, Figueirense e Vitória, o jogador carrega uma trajetória incomum no futebol local. Em entrevista, ele relatou que a experiência fora do Brasil foi determinante para sua formação profissional e destacou o acesso conquistado no futebol croata. Segundo Marcelo, o objetivo agora é contribuir com o grupo e compartilhar a vivência acumulada ao longo da carreira.
A adaptação ao futebol europeu, caracterizado por maior intensidade física e disputas mais acirradas, também foi mencionada pelo atacante como um aprendizado relevante. Ele afirmou que a intenção é aplicar esse ritmo dentro de campo e buscar resultados positivos ao longo da competição estadual.
Enquanto isso, a preparação do Rondoniense vem sendo intensificada há cerca de um mês. Atletas e comissão técnica trabalham visando não apenas a estreia, mas o reposicionamento gradual do clube no futebol do estado. Campeão rondoniense em 2016, o time retorna com uma proposta voltada à reconstrução esportiva e administrativa.
De acordo com o técnico Eugênio Souza, o momento exige organização e respeito às etapas do processo. Ele destacou que o retorno do clube representa um reforço para o futebol estadual e afirmou que o foco está na consolidação de uma base sólida, sem atropelar fases. “É um processo”, resumiu, ao comentar a retomada das atividades profissionais.
Com um elenco que reúne atletas jovens e jogadores experientes, o Rondoniense Social Clube inicia sua caminhada no campeonato estadual apostando em trabalho contínuo e identidade competitiva. O retorno ao profissionalismo inaugura uma nova fase para o clube e amplia o cenário do futebol rondoniense nesta temporada.
