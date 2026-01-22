Após solicitação de Pedro Fernandes, DER executa manutenção na ponte do Rio Cujubim

Publicada em 22/01/2026 às 08h20
A ponte sobre o Rio Cujubim, localizada na RO-205, no trecho que liga os municípios de Cujubim e Machadinho d’Oeste, passou por manutenção emergencial realizada pelo Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER), após solicitação e acompanhamento do deputado estadual Pedro Fernandes (PRD). A intervenção garantiu a recuperação da estrutura existente, trazendo mais segurança aos usuários da rodovia, após o local apresentar cedimento parcial e exigir reparos urgentes.
Desde a identificação do problema, o parlamentar acompanhou de perto a situação e cobrou providências imediatas junto ao Governo do Estado, evitando riscos à população e transtornos à mobilidade de quem utiliza diariamente a via para deslocamento, transporte escolar, atendimento de saúde e escoamento da produção.
Além da manutenção já executada, Pedro Fernandes destacou que o trabalho avança para uma solução definitiva. O projeto da nova ponte de concreto já está autorizado para elaboração e, após essa etapa, a obra será executada, garantindo uma estrutura moderna, segura e durável, compatível com o crescimento do tráfego e com a importância estratégica da rodovia para a região.
O deputado também ressaltou que a atuação do mandato vai além das ações emergenciais. Recentemente, foi publicada a licitação para a elaboração do projeto de pavimentação asfáltica do trecho entre Cujubim e Machadinho d’Oeste, uma demanda histórica da região. A futura pavimentação vai consolidar a ligação entre os municípios, melhorar o escoamento da produção agrícola, reduzir custos logísticos e ampliar a integração regional.
Para Pedro Fernandes, a combinação de ações imediatas e planejamento de longo prazo é fundamental. Segundo ele, não basta resolver problemas pontuais; é preciso garantir segurança no presente e estruturar soluções definitivas que promovam desenvolvimento e qualidade de vida à população.
Com a manutenção da ponte do Rio Cujubim já realizada, a elaboração do projeto da nova ponte de concreto em andamento e o avanço do projeto de pavimentação entre Cujubim e Machadinho d’Oeste, o deputado Pedro Fernandes reafirma o compromisso do mandato com a infraestrutura viária de Rondônia, transformando demandas antigas em resultados concretos para a população.
