Avenida Calama é liberada e serviços avançam em ritmo aceleradob

Publicada em 22/01/2026 às 09h02
A intervenção da Prefeitura de Porto Velho na avenida Calama, no trecho entre o Parque da Cidade e o Colégio Mineiro, no bairro Aponiã, segue em ritmo acelerado. A obra amplia o canal que corta a região, uma das principais bacias hidrográficas secundárias ligadas ao rio Madeira.
Mesmo com os serviços ainda em execução, o trecho já está liberado para o tráfego de veículos. A Prefeitura orienta os condutores a redobrarem a atenção ao passar pelo local, devido à presença de equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra).
Moradora do bairro Aponiã e usuária diária da via, Marlúcia Ferreira destaca a importância da obra para o escoamento da água da chuva e a prevenção de alagamentos. Segundo ela, a intervenção também contribui para a valorização dos imóveis no entorno do canal. “É um serviço importante, que melhora o bairro e valoriza a região. Quando a prefeitura faz esse tipo de obra, a qualidade de vida de todos melhora”.
Para Gabriel Duarte, trabalhador de uma empresa localizada em frente à obra, a intervenção era necessária. Ele atua há mais de dois anos na região e afirma que não havia presenciado uma ação desse porte no local. “Essa é uma das principais vias da capital e um dos principais acessos ao centro da cidade. A obra vai beneficiar não só os moradores do bairro, mas toda a população”.
A abertura e a limpeza de canais que cortam Porto Velho fazem parte das ações adotadas pela Prefeitura para reduzir alagamentos e minimizar transtornos à população, especialmente durante o período chuvoso.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!