EUA apreendem sétimo navio petroleiro ligado à Venezuela

As Forças Armadas dos EUA apreenderam mais um petroleiro ligado à Venezuela nesta terça-feira (20), no Caribe.
Esta foi a sétima apreensão do tipo desde o início da campanha do presidente americano Donald Trump para controlar o fluxo de petróleo da Venezuela.
O Comando Sul das Forças Armadas dos EUA, que supervisiona cerca de uma dezena de navios de guerra e milhares de soldados no Caribe, afirmou em comunicado que apreendeu o navio Sagitta "sem incidentes".
"A apreensão de mais um petroleiro operando em desafio à quarentena estabelecida pelo presidente Trump para embarcações sancionadas no Caribe demonstra nossa determinação em garantir que o único petróleo que sair da Venezuela seja aquele que for coordenado de forma adequada e legal", afirmou o Comando Sul em comunicado.
Trump focou sua política externa na América Latina na Venezuela, inicialmente com o objetivo de derrubar o presidente venezuelano Nicolás Maduro do poder. Após não conseguir uma solução diplomática, Trump ordenou que forças americanas invadissem o país para prender Maduro e sua esposa em uma ousada operação noturna em 3 de janeiro.
Desde então, Trump afirmou que os EUA planejam controlar os recursos petrolíferos da Venezuela indefinidamente, buscando reconstruir a indústria petrolífera debilitada do país em um plano de US$ 100 bilhões.
As embarcações interceptadas no passado estavam sob sanções americanas ou faziam parte de uma "frota paralela" de navios que disfarçam sua origem para transportar petróleo de grandes produtores sancionados — Irã, Rússia ou Venezuela.
