Emenda de Jean Mendonça viabiliza distribuição de 430 toneladas de calcário a produtores de Pimenta Bueno

Publicada em 22/01/2026 às 11h47
Produtores rurais de Pimenta Bueno passaram a contar com 430 toneladas de calcário destinadas para a correção do solo, medida que impacta diretamente a produtividade agrícola no município. A distribuição do insumo foi viabilizada por emenda parlamentar do deputado estadual Jean Mendonça, em parceria com a Emater, como parte de ações voltadas ao fortalecimento do setor rural.
O calcário, considerado essencial para o equilíbrio químico do solo, foi direcionado a agricultores e cafeicultores, com a finalidade de elevar a qualidade das lavouras e ampliar o rendimento das colheitas. A correção do solo é apontada como etapa decisiva para a sustentabilidade produtiva, sobretudo em regiões onde a agricultura familiar tem papel relevante na economia local.
Segundo o parlamentar, o apoio ao homem e à mulher do campo integra uma estratégia contínua de valorização da agricultura rondoniense. O investimento, conforme destacado, busca criar condições técnicas para que os produtores alcancem melhores resultados, refletindo em maior competitividade e geração de renda no meio rural.
A iniciativa se soma a outras ações conduzidas ao longo do mandato, com foco na ampliação do suporte institucional ao setor agrícola. O trabalho, conforme reforçado pelo deputado, seguirá direcionado à consolidação de políticas que estimulem o desenvolvimento da agricultura em Rondônia.
