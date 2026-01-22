Sebrae RO amplia planejamento de missões para 2026

Publicada em 22/01/2026 às 12h02
O Sebrae em Rondônia inicia o planejamento de 2026 com foco na ampliação e no fortalecimento das missões empresariais nacionais e internacionais, após um desempenho positivo registrado ao longo de 2025. As ações realizadas no último ano consolidaram as missões como uma das principais estratégias da instituição para impulsionar a competitividade, promover a inovação e ampliar a inserção dos pequenos negócios rondonienses em mercados nacionais e globais.
Em 2025, o Sebrae em Rondônia fortaleceu sua atuação por meio de missões empresariais nacionais e internacionais voltadas à ampliação de mercados, ao acesso à inovação e ao aumento da competitividade dos pequenos negócios.
As ações levaram empreendedores a eventos estratégicos no Brasil, como o Festival APAS Show e o NEON 2025, um dos maiores eventos de empreendedorismo e inovação do Nordeste, além de feiras internacionais de alto impacto, a exemplo da Expoalimentaria, no Peru, e da Canton Fair, na China. As experiências proporcionaram acesso direto a tendências, tecnologias, fornecedores e parcerias comerciais, ampliando a visão de mercado e as oportunidades de negócios para os participantes.
Os resultados dessas missões refletiram positivamente no fortalecimento do ecossistema empreendedor local, estimulando práticas de planejamento estratégico, inovação e competitividade.
A vivência em diferentes ambientes de negócios contribuiu para decisões mais assertivas, ampliação de redes de contato e maior preparo das empresas para atuar em mercados cada vez mais dinâmicos e exigentes.
Planejamento para 2026 prevê agenda ampliada de missões
Com base nesse desempenho, o Sebrae em Rondônia projeta para 2026 uma agenda ainda mais estruturada de missões empresariais nacionais e internacionais, alinhada às demandas de setores estratégicos como agronegócio, turismo, bioeconomia, tecnologia e economia criativa.
O planejamento prevê a diversificação de destinos, a ampliação do número de empreendedores atendidos e o aprofundamento de ações voltadas à inovação, à sustentabilidade e à internacionalização dos pequenos negócios.
Apoio institucional fortalece a participação dos empreendedores
A preparação para o novo ano também inclui iniciativas de apoio complementar, como ações de capacitação, orientação financeira e articulação com parceiros institucionais, garantindo que os empresários estejam preparados para aproveitar plenamente as oportunidades geradas pelas missões.
O Sebrae informa ainda que o calendário de missões empresariais internacionais de 2026 será divulgado em breve, com novos destinos estratégicos e oportunidades para ampliar a atuação dos pequenos negócios rondonienses em mercados globais.
Ao olhar para 2026, o Sebrae em Rondônia reafirma seu compromisso com o desenvolvimento econômico do estado, apostando nas missões empresariais como ferramentas estratégicas para ampliar horizontes, fortalecer negócios e posicionar Rondônia de forma cada vez mais competitiva nos cenários nacional e internacional.
Para saber mais sobre o calendário de missões previstas para este ano acesse: Missões Sebrae em Rondônia.
