Publicada em 22/01/2026 às 11h30
A Prefeitura de Pimenta Bueno, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa que a campanha de vacinação contra a gripe segue em andamento no município.
A vacina é segura, gratuita e fundamental para a prevenção de complicações causadas pela gripe, como internações e óbitos, especialmente entre crianças, idosos, gestantes e pessoas com comorbidades. Além da proteção individual, a imunização contribui diretamente para a redução da circulação do vírus, fortalecendo a saúde coletiva.
A Secretaria Municipal de Saúde orienta que a população que ainda não se vacinou procure a unidade de saúde mais próxima e garanta sua proteção.
UBS Madre Tereza - segunda a sexta-feira
UBS Pastor Jonas - segunda a sexta-feira
UBS Frei Silvestre - segunda a sexta-feira
UBS Pastor Ismaelino - segundas-feiras
UBS Itaporanga - terças-feira
UBS Maura Ferreira - quartas-feiras
Horários de Atendimento:
das 07:30 as 12:00
das 14:00 as 16:30
Vacinar é um ato de cuidado, responsabilidade e amor ao próximo.
Prefeitura de Pimenta Bueno cuidando da nossa gente.
