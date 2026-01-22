Simone Garuti assume o “SuperPop” após saída de Luciana Gimenez da RedeTV!

Publicada em 22/01/2026 às 11h33
A RedeTV! definiu quem ficará à frente do SuperPop após a saída de Luciana Gimenez. A emissora confirmou que a jornalista Simone Garuti será a nova apresentadora da atração, que passará por reformulação depois de 25 anos sob o comando de Luciana. As informações foram divulgadas pelo colunista Flavio Ricco.
Luciana Gimenez apresentou o programa pela última vez na quarta-feira (21), marcando oficialmente o encerramento de seu vínculo com a RedeTV!. A decisão de não renovação do contrato foi anunciada pela própria emissora, encerrando um dos ciclos mais longos da televisão brasileira em um mesmo formato.
Com mais de duas décadas de casa, Simone Garuti assumirá o comando do SuperPop a partir da próxima quarta-feira (28). Contratada da RedeTV! desde 2001, ela construiu carreira dentro do programa, atuando como repórter, participando de quadros especiais e mantendo presença constante nos bastidores da atração.
Após a confirmação da mudança, Simone utilizou as redes sociais para prestar uma homenagem pública à antecessora. Em mensagem publicada em seu perfil, ela destacou a longa convivência e o aprendizado ao longo dos anos. “Mais da metade da minha vida. A saudade já é grande, mas o agradecimento é maior”, escreveu. A jornalista também ressaltou o apoio recebido de Luciana ao longo da trajetória profissional.
A troca de comando marca uma nova fase do SuperPop, agora sob a apresentação de uma profissional formada dentro da própria emissora e já familiarizada com o formato e o público do programa.
