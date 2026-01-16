Braguin foi exonerado por má relação com deputados; Hildon volta a desejar o Governo; e presidente do PT aponta crescimento da esquerda em Rondônia

Publicada em 16/01/2026 às 09h13
ÚNICA SAÍDA: OS EGOCENTRISTAS DEVERIAM IMPLORAR PARA TARCÍSIO DE FREITAS ACEITAR CONCORRER CONTRA LULA
Os políticos da extrema direita (porque extrema esquerda não existe, é claro!) da direita, do centro e do conservadorismo estão prontos para entregar mais um mandato ao presidente Lula. A continuar esta absurda divisão, baseada em egos e jamais nos maiores interesses do Brasil, todas estas lideranças, cada uma puxando para seus próprios interesses, vão permitir mais quatro anos de mandato a um candidato envelhecido, perdido no tempo e vivendo de um socialismo que pode levar o país, definitivamente, para o abismo definitivo, sem direito a volta.
Todas as pesquisas deixam claro que Lula é, novamente, o único nome da esquerda para se manter no poder. Não há qualquer outro. Em outubro próximo, logo depois do primeiro turno da disputa Presidencial, ele terá completado 81 anos. Será o mais velho da história, porque José Linhares tinha 79 anos e nove meses ao assumir o mandato, quando Getúlio Vargas renunciou, em 1945.
Enquanto a esquerda vê seu único nome viável liderando pesquisas, os políticos que poderiam mudar esta situação e eleger um governo de centro ou de direita, digladiam-se entre si, cada vez alimentando mais seu próprio ego, embora nas pesquisas, a imensa maioria alcance, até agora, percentuais pouco mais que pífios.
Tanto Ratinho Júnior, como Ronaldo Caiado e Romeu Zema, os três governadores que acham que têm potencial para derrotar Lula (obviamente nenhum deles tem) os números também apontam que Carlos Bolsonaro, filho do ex-Presidente Jair Bolsonaro, não ultrapassaria o atual Presidente. Num segundo turno, ficaria a pelo menos de pontos percentuais atrás.
Há apenas um nome deste grupo que poderia bater Lula e que aparece nas pesquisas empatado com ele: pelo desgaste do governo, do petismo e do socialismo, poderia vencer a eleição. Trata-se do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Afora ele, ninguém mais.
Se tivessem algum verdadeiro amor pela Nação, se a quisesse livre do tipo de governo que estamos sofrendo; se pensassem na verdadeira liberdade para todos; se quisessem a anistia para os presos políticos injustiçados; se não pensassem no próprio umbigo, todos eles deveriam engolir o orgulho e implorar para que Tarcísio abandonasse seus planos de reeleição, para lutar pela volta de um Brasil que fosse realmente para todos, com olhos no futuro, no desenvolvimento e pacificado.
Isso dificilmente vai acontecer, porque nossos políticos preferem ver o país sangrar a abrir mão dos seus interesses e de regarem seus egos enormes, imaginando que poderiam, individualmente, derrotar Lula, o PT e seus aliados da esquerda.
Portanto, ao que tudo indica (porque nenhuma destas lideranças vai abrir mão dos seus planos) que nos preparemos. E Lula que já comece a encomendar o terno da posse. Pobre Brasil!
ASSEMBLEIA TEM SESSÃO EXTRA PARA ANALISAR VETOS, MAS GOVERNO ESPERA A APROVAÇÃO DO ORÇAMENTO
A pauta na Assembleia está trancada até que os vetos do governo a projetos aprovados pelo Legislativo sejam analisados e votados. Este é o principal mote da convocação da primeira sessão extraordinária da Assembleia Legislativa para este ano. Ela acontecerá na próxima terça-feira, dia 20 deste mês. Será uma autoconvocação, já publicada no Diário Oficial nesta quinta-feira.
Contudo, há uma questão que ainda pode entrar na pauta, dependendo da decisão do presidente Alex Redano e da Mesa Diretora. Depende também do Governo enviar projeto substitutivo, para que entre na pauta. Trata-se da votação do Orçamento do Estado para este ano, que ainda não passou pelo crivo dos deputados.
Até que o Orçamento deste ano seja aprovado, o Governo terá que atender seus gastos e investimentos com um doze avos do valor do ano passado, que era na faixa dos 17 bilhões. Ou seja, no mês de janeiro deste 2026, o valor disponível para o custeio da máquina pública estadual será de pouco mais de 1 bilhão e 400 milhões de reais.
O Orçamento para 2026 está na faixa de 18 bilhões e 450 milhões de reais, mais de oito por cento sobre o ano passado. O relator da proposta é o deputado Ezequiel Neiva, da base do Governo. No ano passado, o Orçamento foi aprovado pelos deputados numa sessão extraordinária também, mas realizada em 22 de janeiro.
HILDON VOLTA SEUS PLANOS PARA O GOVERNO E JÁ FALA COMO CANDIDATO À SUCESSÃO ESTADUAL
Pode chegar a dez o número de possíveis candidatos ao Governo de Rondônia. O ex-prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves, que havia anunciado sua pretensão à cadeira de Marcos Rocha e depois mudou de opinião, optando por disputar uma vaga à Câmara Federal, está revendo novamente sua posição. Depois de analisar com maior profundidade o quadro da disputa, Hildon está retomando os planos iniciais.
Num vídeo divulgado esta semana, não por coincidência em frente a um tabuleiro de xadrez com suas peças, o ex-prefeito fala até em plano de governo. Em todas as andanças pelo Estado, Hildon diz que ouve sempre a mesma pergunta: o que precisa melhorar em Rondônia?
“Escuto com atenção – diz no vídeo – porque a pergunta vem de quem vive a realidade todos os dias”. E ele mesmo responde: “1º - emprego e renda: as pessoas querem oportunidade de trabalho para sustentar suas famílias”. Continuou: “2º- infraestrutura e estradas. Quem trabalha e vice no interior sente isso todos os dias”.
Por fim, Hildon coloca a saúde e os serviços públicos entre as maiores necessidades. “Os rondonienses querem um atendimento digno, próximo e humano”. E conclui: “são desafios reais, que exigem responsabilidade, preparo e decisão”. Ou seja, o ex-prefeito de Porto Velho está dizendo que conhece os maiores problemas do Estado e deixando claro: está falando como candidato!
ELIAS REZENDE ANUNCIA 8 MILHÕES E MEIO DE REAIS PARA RODOVIÁRIA DE JARU, ONDE ELE ENGRAXOU SAPATOS QUANDO MENINO
Tem histórias incríveis da vida real que, muitas vezes, parecem mais enredos de filmes. Em Jaru, está acontecendo agora algo bastante parecido. Um menino de dez anos, há quase quatro décadas, engraxava sapatos na Rodoviária da cidade. Trabalhava desde os nove, para ajudar sua família de dois meninos e uma menina. Tantos anos depois, este garoto que viveu desde os três meses de idade em Jaru e se sente jaruense de coração, (onde reside, aliás) volta à mesma Rodoviária, mas para anunciar uma obra de 8 milhões e 500 mil reais.
Daria um filme, mas é parte da história do atual chefe da Casa Civil e secretário estadual de obras, Elias Rezende. Uma história de dificuldades superadas com muito esforço, trabalhando duro, superando todos os obstáculos para chegar, quando adulto, à vida de policial e, depois, como um dos primeiros parceiros do Coronel Marcos Rocha, acompanhá-lo em dois mandatos no Governo de Rondônia.
Foi com um misto de alegria e emoção que Rezende esteve na sua cidade, anunciando a liberação dos recursos (já estão à disposição da Prefeitura da cidade) para uma reforma total da Rodoviária, hoje um prédio em mau estado. “A Rodoviária é o cartão postal de uma cidade e agora Jaru terá a sua totalmente reformulada, moderna, com todos os serviços, afirmou Elias Rezende durante entrevista a um jornalista da cidade.
Segundo ele, a nova Rodoviária vai sair graças à parceria do governador Marcos Rocha com o prefeito Jeverson Lima e apoio da Câmara de Vereadores. “Será um orgulho para Jaru!” diz o hoje comandando duas secretarias do Governo. E que não esquece o menino de décadas atrás, que engraxava sapatos para ajudar sua família!
BRAGUIN FICOU DOIS ANOS E CINCO MESES NO COMANDO DA PM. AGORA, FOI EXONERADO POR DECISÃO DO GOVERNADOR
Havia, nos corredores do Palácio Rio Madeira/CPA, uma certeza de que o governador Marcos Rocha iria mudar o comando da Polícia Militar. Mesmo com o bom trabalho realizado pelo coronel Régis Braguin, com resultados considerados altamente positivos, foi seu mau relacionamento com alguns deputados estaduais, que acabaram decretando sua saída do posto. O anúncio oficial ocorreu nesta quarta-feira. O substituto de Braguin será o até agora subcomandante, o coronel Glauber Ilton de Souza Souto.
Braguin assumiu o comando da PM em 4 de agosto de 2023, portanto há dois anos e cinco meses. Sua atuação foi diferenciada. Destacou-se, em muitas ações diretas e arriscadas, estar ao lado da tropa, combatendo criminosos. Acabou também entrando em confronto com a esquerda, quando passou a tratar os invasores de propriedades os falsos sem-terra, como bandidos. Na verdade, é o que realmente são.
Os problemas de Braguin se ampliaram quando ele anunciou que poderia ser candidato em 2026. Chegou a fazer fotos com membros do diretório nacional do Partido Novo, se colocando como possível representante ao Governo. Depois, entrou em confronto, pelas redes sociais, com o deputado e candidato ao Senado Delegado Camargo, que atacava o governo do Estado e Braguin o defendia.
Depois, ainda, surgiram dois graves problemas. Um: o agora ex-comandante da PM foi flagrado numa blitz policial usando um carro proibido para fins pessoais. A gota d´água: uma denúncia de agressão contra a esposa. A contagem regressiva da saída de Braguin do comando da PM começou ali e terminou agora.
Indo para a Reserva e muito jovem ainda, é possível que Braguin comece uma carreira política. Não se tem ainda confirmação oficial sobre isso.
PT OFICIALIZA EXPEDITO NETTO COMO SEU CANDIDATO AO GOVERNO, COM APOIO DO PC DO B e PV
Em reunião na tarde da quarta-feira (14), a direção do Partido dos Trabalhadores (PT) aceitou a filiação do ex-deputado federal e atual secretário Nacional da Pesca, Expedito Netto. Ex-dirigente do PSD, Netto deixou a sigla e se colocou á disposição da legenda petista para concorrer ao Governo de Rondônia, representando a futura chapa do presidente Lula.
Expedito Netto assinou sua ficha no partido nesta quarta-feira e em seguida os líderes do PT se reuniram com os partidos que formam a Federação chamada de Brasil da Esperança (PV e PC do B) cujos dirigentes também aprovaram o nome de Netto para o Governo. Com isso, fica também fora dos planos de sucessão outro possível candidato: o advogado e jornalista Samuel Costa.
O presidente do PT, o ji-paranaense Ernesto Ferreira, comemorou a decisão, afirmando que a esquerda em Rondônia cresce e certamente será importante para o projeto de reeleição do Presidente Lula.
Expedito Netto é filho do presidente regional do PSD, Expedito Júnior, que inclusive é candidatíssimo à Câmara Federal. Netto anunciou seu desejo de ir para o PT e concorrer ao Governo. Antes que fosse expulso do partido, criando uma crise política séria, saiu do antigo partido e ingressou de mala e cuia no petismo. O candidato do PSD ao Governo é o prefeito de Cacoal, Adailton Fúria
DEPENDENTES DO CADÚNICO PEDEM APOIO DO PREFEITO LÉO MORAES PARA RESOLVER ATRASOS NO CRAS
Pessoas dependentes do CRAS municipal para conseguirem obter benefícios do Cadastro único do governo federal (o CadÚnico) estão pedindo ao prefeito Léo Moraes que dê uma atenção especial ao assunto. Há gente na fila de espera a até um ano e meio, já que muitos dependem da visita de servidores do CRAS para atualizarem seus dados. Sem esta atualização, simplesmente não conseguem receber os benefícios a que tem direito.
Os que procuram o CRAS, como o caso de um porto-velhense que tem um familiar com doença mental, que depende da atualização das informações, o que deveria ser feita e até agora não o foi, relatam várias tentativas de encontrar uma solução. Um desses usuários já esteve inúmeras vezes no órgão, na zona leste, pedindo apoio. Nem ele e nem sua parente, que sofre de esquizofrenia, conseguiram qualquer avanço, pela falta de pessoal e estrutura para fazer as visitas residenciais necessárias.
Outro lembra que “tem gente com deficiência que vive exclusivamente desse dinheiro. Pessoas que precisam escolher entre comprar arroz ou feijão. Gente doente, idosa, que estão sem apoio”. É uma situação grave que, se pode deduzir, deve acontecer também em todo o país.
Certamente o prefeito Léo Moraes, que dá sempre uma atenção especialíssima, principalmente aos que mais precisam, determinará medidas urgentes para resolver a questão.
LEI ESTADUAL DE ISMAEL CRISPIN REFORÇA SEGURANÇA NOS BANCOS COM PROTEÇÃO AOS CAIXAS ELETRÔNICOS
Já está em vigor a lei de autoria do deputado Ismael Crispin que reforça a segurança nos estabelecimentos bancários em todo o estado. A norma torna obrigatória a instalação de tapumes protetores nos caixas eletrônicos, garantindo que o reabastecimento de dinheiro seja feito pela parte posterior dos equipamentos, evitando a exposição direta de funcionários e clientes durante a operação.
Para o parlamentar, a medida é um avanço importante na proteção das pessoas. “Essa lei nasceu da preocupação com a vida, a integridade e a tranquilidade de quem trabalha e de quem utiliza diariamente os serviços bancários. Nosso objetivo é prevenir riscos e criar ambientes mais seguros para todos”, destacou.
A legislação busca reduzir situações que favorecem a ação criminosa, como assaltos e abordagens durante o reabastecimento dos caixas, além de contribuir para um padrão mais moderno de segurança nas agências bancárias. Com a nova regra, o procedimento passa a ser realizado de forma mais discreta e protegida.
“Diversos estados já discutem medidas semelhantes. Rondônia avança ao estabelecer uma política clara de prevenção, que respeita o consumidor e valoriza a segurança como prioridade”, afirmou.
A lei também representa um passo importante na modernização da infraestrutura bancária, equilibrando a prestação dos serviços financeiros com a garantia de proteção à população. “Quando o poder público age de forma preventiva, ele evita problemas maiores no futuro e cumpre seu papel de cuidar das pessoas”, completou o parlamentar.
GEDEÃO FISCALIZA E ATENDE PEDIDOS DA COMUNIDADE. DESTA VEZ, PEDE LED PARA O BAIRRO SANTO CRISTO
Não tem descanso. Mesmo no período das férias legislativas, o vereador Gedeão Negreiros continua seu trabalho de ouvir a comunidade e procurar atender suas necessidades. Recentemente, o vereador e presidente da Câmara Municipal reivindicou, junto à Emdur, a implantação de postos e sistema de iluminação pública a LED para beneficiar a população do bairro Santo Cristo.
De acordo com Gedeão, sua solicitação atende a reivindicações de moradores da região, que relatam ausência total de iluminação e a existência de lâmpadas defeituosas e inutilizadas, comprometendo a visibilidade de motoristas, motociclistas e pedestres e ainda influenciando na falta de segurança pública, especialmente no período noturno.
A falta de iluminação adequada aumenta o risco de acidentes de trânsito e favorece a ocorrência de assaltos, gerando insegurança à população local. A adoção do sistema de LED, além de proporcionar melhor luminosidade, também contribui para a eficiência energética e a durabilidade do serviço”, analisa o vereador e presidente da Câmara.
O vereador solicitou ainda que a EMDUR verifique a situação d falta de postes e correção nos , adotando as providências necessárias para resolver o problema, garantindo mais segurança, bem-estar e qualidade de vida aos moradores do Bairro Porto Cristo. O pedido está nas mãos do presidente da Emdur, Bruno Oliveira de Holanda.
PERGUNTINHA
Alguém aí já tinha ouvido falar na nova arma secreta dos Estados Unidos, chamada Active Denial System e utilizada no ataque à Venezuela, que causa barulho estridente, dor intensa e praticamente paralisa os alvos?
