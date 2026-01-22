Deputado Lúcio Mosquini destaca entrega de implementos agrícolas e reforça apoio ao produtor rural em Buritis

Publicada em 22/01/2026 às 11h44
Na manhã desta quarta-feira (21), o deputado federal Lúcio Mosquini (MDB) participou da entrega de implementos agrícolas no município de Buritis, no interior de Rondônia. A ação ocorreu na Câmara de Vereadores e teve como foco fortalecer o trabalho dos produtores rurais e incentivar o desenvolvimento do setor produtivo local.
Segundo o parlamentar, a iniciativa busca garantir melhores condições de trabalho ao homem e à mulher do campo, contribuindo para o aumento da produtividade e redução do esforço manual nas atividades rurais, além de reforçar o fortalecimento da agricultura familiar.
O ato contou com a presença do prefeito Valtair, vereadores, secretários municipais, produtores rurais, servidores públicos e moradores que compareceram para acompanhar a entrega.
Ao comentar a ação, Mosquini destacou que investir no produtor rural representa fortalecer a economia local e gerar oportunidades no município. O deputado também afirmou que a entrega reafirma o compromisso do poder público com o setor produtivo, ressaltando a união entre as instituições em apoio aos trabalhadores do campo em Buritis.
