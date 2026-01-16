Aproximação de Netto ao PT projeta o lulismo sobre o PSD e atinge Fúria; Confúicio não elogiou as tarifas da 364; e Bagattoli se eximiu sobre o pedágio

Publicada em 16/01/2026 às 08h37
RESENHA POLÍTICA
ROBSON OLIVEIRA
DUALIDADE
Quem conhece minimamente o método pelo qual o Partido dos Trabalhadores escolhe seus candidatos sabe que ali não há consenso, apenas cessar-fogo temporário. As tendências internas disputam espaço como se cada reunião fosse uma guerra de trincheiras. Entrar no PT acreditando em candidatura garantida é erro primário de quem não leu o manual ou fingiu que leu. Tudo indica que foi esse o equívoco cometido pelo ex-deputado federal Expedito Neto, até ontem presidente do PSD rondoniense, partido hoje dirigido pelo próprio pai, Expedito Júnior, uma curiosa mistura de herança familiar, ambição pessoal e confusão ideológica.
OSTRACISMO
Quem conhece Neto de perto garante que a pré-candidatura ao governo que tenta vender ao PT não passa de um exercício de vaidade política. Um passatempo para tirar o nome do limbo em que foi lançado após a última derrota eleitoral. Não se trata de projeto, estratégia ou construção coletiva, mas de um esforço quase terapêutico para voltar às manchetes, ainda que como figurante principal de uma peça improvisada.
MANCHETES
O detalhe é que a brincadeira encontrou plateia. Parte da cúpula petista enxergou na aventura do filho de Júnior uma chance rara de reposicionar o partido na mídia estadual, algo que o PT não conseguia fazer sem escândalos ou notas de repúdio. Expedito Neto, recém-filiado, passou a circular sorridente ao lado dos medalhões locais do partido. O resultado foi imediato: manchetes, fotos, entrevistas e a ilusão momentânea de protagonismo.
ALIENÍGENA
O que parecia apenas mais um arroubo de um político descartado começou a incomodar a militância mais ideológica, que não se vê, nem por descuido, sob a liderança de Expedito Neto. E o desconforto não é gratuito. O novo petista ainda confunde conceitos básicos da esquerda e demonstra uma intimidade com o discurso progressista tão profunda quanto a de um turista estrangeiro tentando decifrar o cardápio.
CONVERTIDO
Nos bastidores, ninguém ignora a real motivação da conversão súbita. No PSD, os espaços foram ocupados por Adailton Fúria e outros filiados mais competitivos eleitoralmente. Sem influência, sem poder interno e sem votos garantidos, Expedito Neto descobriu no PT um novo abrigo e um microfone disponível. A ideologia veio depois, se é que veio.
OPORTUNIDADE
A perda de prestígio no PSD explica parte da animosidade contra antigos aliados e até o rompimento político com o próprio pai. Ao farejar espaço no PT, partido carente de nomes e ainda mais de votos, agarrou a chance como quem encontra boia em mar revolto e se lançou como pré-candidato à sucessão de Marcos Rocha. Se será ungido ou descartado após as tradicionais disputas internas da esquerda, só os diretórios saberão.
RIFADO
Como resumiu um dirigente petista, se o acolhimento servir apenas para reposicionar o partido no noticiário, não como aposta eleitoral real, a missão já estará cumprida. Expedito Neto parece não ter clareza de onde se meteu. Não tem garantias, não tem grupo consolidado e não tem sequer a segurança de ter o nome homologado na convenção. Se acabar rifado, ficará o registro histórico de como alguém conseguiu tumultuar o tabuleiro eleitoral com eficiência superior à da própria oposição.
POLARIZAÇÃO
Até aqui, o cenário caminhava para uma polarização previsível entre Adailton Fúria, pelo PSD, e Marcos Rogério, pelo PL. Um embate clássico entre centro pragmático e direita ideológica, com vantagem competitiva para quem errasse menos. A entrada de Expedito Neto no PT mudou o jogo, mas não da forma que seus novos aliados imaginam.
LULISMO
Ao se aproximar do PT, Expedito Neto arrasta consigo uma consequência tóxica para o PSD. Mesmo sem vínculo orgânico, Adailton Fúria passa a ser alvo fácil da narrativa de associação ao lulismo. Em Rondônia, onde Lula e o PT ostentam rejeição avassaladora, essa pecha funciona como um selo de risco eleitoral. Não importa o discurso moderado ou o histórico administrativo. A associação simbólica basta.
BENEFICIADO
Quem agradece, silenciosamente, é Marcos Rogério. A fragmentação do campo adversário e a tentativa de reintroduzir o PT no debate estadual empurram o eleitor conservador para seus braços. Com o rótulo de lulista colado no PSD e o PT reaparecendo como coadjuvante incômodo, Marcos Rogério passa a disputar a eleição em terreno mais confortável, posando de polo antagônico claro e previsível. A estratégia pode não eleger Expedito Neto, mas já ajuda a eleger alguém. E não é do PT.
ENTREVISTA
Mas uma vez o governador Marcos Rocha marcou e desmarcou conosco a gravação de mais um podcast Resenha Política. Da outra vez a razão foi a agenda, desta, infelizmente, não houve explicação. No entanto, fica aberta a agenda para entrevista quando o governador quiser. No sábado, então, faremos com a reitora da Unir, professora Marília Pimental, e o ex-Comandante Geral da PM, Coronel Régis Braguin, recém-exonerado do cargo pelo governador. As entrevistas vão ao ar na próxima semana, terça-feira e quinta-feira.
CUSTO
A concessionária Nova BR-364 resolveu sofisticar o discurso e rebatizou a velha deficiência estrutural de “custo invisível”. O conceito é criativo, mas convenientemente seletivo. A estrada é ruim, o transporte encarece e, portanto, o pedágio caro surge como solução racional. O detalhe omitido é que, desde o primeiro dia de cobrança, o custo deixou de ser invisível para virar débito explícito no bolso do usuário. Invisível, até agora, segue sendo a transformação prometida da rodovia.
ESTATÍSTICA
Ancorar a defesa em dados da Pesquisa CNT de Rodovias 2025 é tecnicamente elegante, mas operacionalmente inútil. Percentuais não corrigem ondulações, não eliminam riscos e não melhoram a dirigibilidade. O motorista rondoniense não trafega em planilhas, trafega numa BR que ainda carrega marcas do abandono histórico. Estatística explica o diagnóstico, mas não legitima a cobrança antecipada por uma cura que ainda não chegou.
PEDÁGIO
A Nova 364 afirma que o pedágio representa “apenas” 12% de acréscimo no custo operacional. O problema é que esse percentual é concreto, imediato e mensal, enquanto as grandes obras seguem presas ao cronograma contratual, não à realidade da pista. A revolta nasce do óbvio: o contrato começou pelo bolso do usuário e não pela entrega das melhorias estruturais. Não se trata de resistência ideológica ao pedágio, mas de inconformismo prático com a inversão da lógica.
PREMIUM
A concessionária tenta desmontar a pecha de “pedágio mais caro do Brasil” como se fosse exagero retórico de redes sociais. Não é. A comparação com outras concessões mostra tarifas elevadas por quilômetro rodado em um estado de renda média inferior e dependente do transporte rodoviário para tudo — do alimento ao combustível. Soma-se a isso a ausência inicial de duplicações, terceiras faixas e melhorias estruturais perceptíveis. O rótulo não surgiu por militância, mas por experiência cotidiana: paga-se muito, recebe-se pouco. E, enquanto o pedágio é premium, a rodovia segue longe do padrão prometido.
PERCEPÇÃO
Anunciar investimento de R$ 360 milhões nos primeiros 100 dias impressiona no release, mas não convence no asfalto. Investimento que não é percebido pelo usuário vira abstração contábil. Enquanto isso, o pedágio é visível, recorrente e inescapável. No embate entre narrativa econômica e sensação real de quem dirige, a concessionária perde a disputa — e o rondoniense continua pagando a conta.
EXIMINDO
Vi o senador Jaime Bagattoli (PL), em uma postagem nas redes sociais, atribuindo ao colega Confúcio Moura (MDB) a culpa pelas taxas extorsivas do pedágio da BR-364. Ora, é cômico, não fosse trágico, ver um senador — com as mesmas prerrogativas e responsabilidades institucionais — tentar se eximir para escapar das críticas aos preços abusivos.
SILÊNCIO
A verdade é simples: Confúcio Moura elogiou o modelo do processo de privatização, não as tarifas impostas ao usuário, embora também tenha se omitido quanto as cifras. Já Bagattoli só passou a vociferar contra os valores depois que a população reagiu, indignada, e cobrou dos seus representantes federais uma posição pública. Até então, o silêncio era ensurdecedor.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!