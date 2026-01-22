Oscar: “O Agente Secreto” recebe quatro indicações e Wagner Moura disputa Melhor Ator

Publicada em 22/01/2026 às 11h35
O cinema brasileiro voltou a ganhar protagonismo internacional com a indicação de O Agente Secreto ao Oscar 2026. O longa foi anunciado nesta quinta-feira (23) entre os concorrentes nas categorias Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Elenco, além de garantir a indicação de Wagner Moura como Melhor Ator.
A lista de indicados foi divulgada pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood. Dirigido por Kleber Mendonça Filho, o filme brasileiro disputa o prêmio principal com produções como Bugonia, F1: O Filme, Frankenstein, Hamnet: A vida antes de Hamlet, Marty Supreme, Uma Batalha Após a Outra, Valor Sentimental, Pecadores e Sonhos de Trem.
Na categoria Melhor Filme Internacional, O Agente Secreto concorre com Valor Sentimental, Foi Apenas um Acidente, A Voz de Hind Rajab e Sirât. Já na disputa por Melhor Ator, Wagner Moura enfrenta Timothée Chalamet (Marty Supreme), Leonardo DiCaprio (Uma Batalha Após a Outra), Michael B. Jordan (Pecadores) e Ethan Hawke (Blue Moon).
O Brasil também aparece em outra categoria técnica. O diretor de fotografia Adolpho Veloso foi indicado a Melhor Fotografia pelo trabalho em Sonhos de Trem, ampliando a presença nacional na principal premiação do cinema mundial.
Ambientado em 1977, durante o período da ditadura militar, O Agente Secreto acompanha Marcelo, personagem de Wagner Moura, um cientista responsável por um laboratório em uma universidade pública de Pernambuco. Ao contrariar interesses ligados à indústria de energia, ele passa a ser perseguido e ameaçado, sendo forçado a entrar em clandestinidade. O longa já alcançou a marca de 1,5 milhão de espectadores.
O reconhecimento internacional vem na sequência de uma temporada vitoriosa. Neste mês, o filme venceu o Globo de Ouro como Melhor Filme em Língua Não Inglesa, enquanto Wagner Moura levou o prêmio de Melhor Ator em Filme de Drama. A produção também concorreu como Melhor Filme de Drama, mas foi superada por Hamnet.
A 98ª cerimônia do Oscar acontece em 15 de março, em Los Angeles, com apresentação do comediante Conan O'Brien.
