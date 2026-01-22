Rejeição a Trump aumenta nos EUA e chega a 56%, diz pesquisa do NYT

Publicada em 22/01/2026 às 10h08
Uma pesquisa realizada pelo jornal New York Times entre 12 e 17 de janeiro apontou que 56% dos americanos desaprovam o trabalho de Donald Trump, como presidente dos Estados Unidos. 40% disseram que aprovam e 4% não responderam. Foram ouvidas 1.625 pessoas.
O levantamento também indicou que menos de um terço dos eleitores considera que o país está em situação melhor do que há um ano, quando Trump voltou à Casa Branca. A maioria dos entrevistados avalia ainda que o presidente tem priorizado temas equivocados. A pesquisa abordou ainda dez aspectos sobre a percepção dos americanos em relação à gestão dele.
Apesar de Trump completar 80 anos este ano e ser o presidente mais velho a cumprir seu mandato, os eleitores não veem sua idade como um obstáculo da mesma forma que viam a idade de Joe Biden. 40% afirmam que ele é velho demais para ser eficiente, enquanto 58% discordam. Esse número permanece praticamente inalterado desde outubro de 2024.
“Acho que ele deve estar fazendo algo certo, considerando a quantidade de pessoas que se opõem a ele”, disse Paul Minihane, de 77 anos, corretor de imóveis, que mora em Massachusetts, ao New York T.mes “Quer dizer, Donald Trump poderia olhar nos meus olhos e me mandar à merda. E eu diria: 'Obrigado'. Acho isso bom".
A pesquisa também questionou se os americanos consideram que Donald Trump está no caminho certo para ser um dos melhores presidentes da história americana, um presidente na média ou um dos piores. A avaliação foi respondida por democratas e republicanos.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!