Ações para proteger a população contra dengue são reforçadas pelo governo de RO; importância da vacina é destacada

Publicada em 22/01/2026 às 11h20
O reforço das ações de prevenção, vigilância e orientação à população no combate à dengue pelo governo de Rondônia, tem ampliado a proteção dos moradores, especialmente em Porto Velho e municípios da região, onde o clima quente e chuvoso favorece a proliferação do mosquito Aedes aegypti. As estratégias incluem monitoramento contínuo dos casos, campanhas educativas e medidas de controle vetorial, com foco principal na eliminação de criadouros do mosquito.
As ações têm como objetivo reduzir a transmissão da doença e evitar casos graves, por meio do trabalho integrado entre a Agência Estadual de Vigilância em Saúde de Rondônia (Agevisa/RO) e as Secretarias Municipais de Saúde. O esforço conjunto fortalece a vigilância epidemiológica, amplia a orientação direta à população e direciona as intervenções de forma mais eficiente nos territórios com maior risco.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o enfrentamento à dengue exige ações contínuas e a participação de todos. “O governo tem investido em prevenção, informação e apoio aos municípios, porque combater a dengue é proteger vidas. Esse trabalho só funciona quando o poder público e população caminham juntos”, evidenciou.
VIGILÂNCIA AMBIENTAL
Segundo o gerente da Vigilância em Saúde Ambiental da Agevisa (GTVAM), Pedro Magalhães, a prioridade é atuar na origem do problema. “O Aedes aegypti se desenvolve em água parada, muitas vezes dentro das residências. Por isso, eliminar os criadouros é a medida mais eficaz. As equipes atuam diariamente, mas a colaboração da população é decisiva para quebrar o ciclo do mosquito”, explicou.
O diretor-geral da Agevisa/RO, Gilvander Gregorio de Lima, destacou que o uso do fumacê, tecnicamente conhecido como UBV (ultra baixo volume), é adotado de forma cada vez mais criteriosa e apenas em situações específicas. “Essa estratégia atua somente sobre o mosquito adulto e, sozinha, não é capaz de interromper o ciclo da dengue, além de gerar impacto ambiental e alto custo. Por isso, nossas ações estão concentradas principalmente no controle das larvas, na vigilância ambiental e na prevenção contínua, o que reforça a importância da limpeza doméstica de quintais e de ambientes onde os mosquitos se proliferam”.
AÇÕES DESENVOLVIDAS
As ações são desenvolvidas de forma integrada pela Agevisa/RO, Secretarias Municipais de Saúde, Agentes de Combate às Endemias e Agentes Comunitários de Saúde, além das unidades do Serviço Único de Saúde (SUS) e instituições parceiras. O trabalho inclui visitas domiciliares, orientação direta às famílias, campanhas educativas, mutirões de limpeza, monitoramento de casos e reforço permanente sobre os sinais de alerta da dengue e a importância de buscar atendimento médico ao surgirem os primeiros sintomas.
IMUNIZAÇÃO
Ainda nesse contexto, a técnica da Coordenação Estadual de Imunização da Agevisa/RO, Eliza Ferraz, destacou a importância da vacinação contra a dengue e faz um alerta aos pais e responsáveis por crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. “Procurem uma das salas de vacina e garantam a imunização. A vacina é uma forma segura de proteção, contribui para a redução dos casos graves e salva vidas. Proteger quem se ama também é um ato de prevenção.”
